Щось нове дітям на сніданок: рецепт солоних сирників

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Солоні сирники стануть чудовим варіантом сніданку (зображення створено за допомогою ШІ)
Солоні сирники стануть чудовим варіантом сніданку (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цієї страви не займе у вас багато часу.

Хто сказав, що сирники мають бути солодкими? Солоні сирники – це чудова альтернатива класичному десерту, яка стане ідеальним сніданком або легкою вечерею. Вони готуються швидко і просто, а завдяки різноманітним добавкам можуть мати безліч смаків. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом солодких сирників з зеленню, які зарядять вас енергією на весь день. Також, пропонуємо рецепт сирних ватрушок.

Чому варто спробувати солоні сирники?

  • Ситно і поживно: Сирники – це джерело білка, кальцію та інших корисних речовин.
  • Швидко і просто: Приготувати солоні сирники можна за лічені хвилини.
  • Універсальність: Їх можна подавати як самостійну страву або як додаток до основної страви.
  • Смачно: Солоні сирники мають свіжий і ароматний смак завдяки додаванню зелені.

Інгредієнти:

  • Сир домашній або зернистий – 500 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно – 3-4 ст. л.
  • Зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля) – 1 пучок
  • Часник – 2 зубчики
  • Сіль, перець – за смаком

Приготування:

  1. Підготовка: Розімніть вилкою сир, додайте яйце, дрібно нарізану зелень, пропущений через прес часник, сіль і перець. Добре перемішайте.
  2. Формування: Викладіть столовою ложкою суміш на дошку, обсипану борошном, і сформуйте сирники.
  3. Обсмажування: Розігрійте сковороду з олією і обсмажте сирники з обох боків до золотистої скоринки.
  4. Подача: Подавайте гарячими зі сметаною, овочами або салатом.

Поради:

  • Для більш насиченого смаку можна додати в сирники тертий твердий сир, подрібнені горіхи або насіння.
  • Замість свіжої зелені можна використовувати сушену.
  • Сирники можна запікати в духовці замість смаження.
  • Для більш пишних сирників додайте в тісто трохи соди, погашеної оцтом.

Варіації смаку:

  • Сирники з овочами: Додайте в тісто дрібно нарізані помідори, огірки або болгарський перець.
  • Сирники з грибами: Обсмажте дрібно нарізані гриби і додайте їх в тісто.
  • Сирники з беконом: Обсмажте бекон і додайте його в готові сирники.

Солоні сирники – це універсальна страва, яку можна подавати як на сніданок, так і на вечерю. Експериментуйте з різними начинками і спеціями, щоб знайти свій ідеальний рецепт!

Готові ватрушки посипаємо цукровою пудрою. Подаємо з ароматною кавою. Раніше ми розповідали, як правильно вибрати ягоду.

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