Щось нове дітям на сніданок: рецепт солоних сирників

Приготування цієї страви не займе у вас багато часу.

Хто сказав, що сирники мають бути солодкими? Солоні сирники – це чудова альтернатива класичному десерту, яка стане ідеальним сніданком або легкою вечерею. Вони готуються швидко і просто, а завдяки різноманітним добавкам можуть мати безліч смаків. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом солодких сирників з зеленню, які зарядять вас енергією на весь день. Також, пропонуємо рецепт сирних ватрушок.

Чому варто спробувати солоні сирники?

Ситно і поживно: Сирники – це джерело білка, кальцію та інших корисних речовин.

Сирники – це джерело білка, кальцію та інших корисних речовин. Швидко і просто: Приготувати солоні сирники можна за лічені хвилини.

Приготувати солоні сирники можна за лічені хвилини. Універсальність: Їх можна подавати як самостійну страву або як додаток до основної страви.

Їх можна подавати як самостійну страву або як додаток до основної страви. Смачно: Солоні сирники мають свіжий і ароматний смак завдяки додаванню зелені.

Інгредієнти:

Сир домашній або зернистий – 500 г

Яйце – 1 шт.

Борошно – 3-4 ст. л.

Зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля) – 1 пучок

Часник – 2 зубчики

Сіль, перець – за смаком

Приготування:

Підготовка: Розімніть вилкою сир, додайте яйце, дрібно нарізану зелень, пропущений через прес часник, сіль і перець. Добре перемішайте. Формування: Викладіть столовою ложкою суміш на дошку, обсипану борошном, і сформуйте сирники. Обсмажування: Розігрійте сковороду з олією і обсмажте сирники з обох боків до золотистої скоринки. Подача: Подавайте гарячими зі сметаною, овочами або салатом.

Поради:

Для більш насиченого смаку можна додати в сирники тертий твердий сир, подрібнені горіхи або насіння.

Замість свіжої зелені можна використовувати сушену.

Сирники можна запікати в духовці замість смаження.

Для більш пишних сирників додайте в тісто трохи соди, погашеної оцтом.

Варіації смаку:

Сирники з овочами: Додайте в тісто дрібно нарізані помідори, огірки або болгарський перець.

Додайте в тісто дрібно нарізані помідори, огірки або болгарський перець. Сирники з грибами: Обсмажте дрібно нарізані гриби і додайте їх в тісто.

Обсмажте дрібно нарізані гриби і додайте їх в тісто. Сирники з беконом: Обсмажте бекон і додайте його в готові сирники.

Солоні сирники – це універсальна страва, яку можна подавати як на сніданок, так і на вечерю. Експериментуйте з різними начинками і спеціями, щоб знайти свій ідеальний рецепт!

Готові ватрушки посипаємо цукровою пудрою. Подаємо з ароматною кавою. Раніше ми розповідали, як правильно вибрати ягоду.