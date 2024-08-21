Щось нове дітям на сніданок: рецепт солоних сирників
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Приготування цієї страви не займе у вас багато часу.
Хто сказав, що сирники мають бути солодкими? Солоні сирники – це чудова альтернатива класичному десерту, яка стане ідеальним сніданком або легкою вечерею. Вони готуються швидко і просто, а завдяки різноманітним добавкам можуть мати безліч смаків. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом солодких сирників з зеленню, які зарядять вас енергією на весь день. Також, пропонуємо рецепт сирних ватрушок.
Чому варто спробувати солоні сирники?
- Ситно і поживно: Сирники – це джерело білка, кальцію та інших корисних речовин.
- Швидко і просто: Приготувати солоні сирники можна за лічені хвилини.
- Універсальність: Їх можна подавати як самостійну страву або як додаток до основної страви.
- Смачно: Солоні сирники мають свіжий і ароматний смак завдяки додаванню зелені.
Інгредієнти:
- Сир домашній або зернистий – 500 г
- Яйце – 1 шт.
- Борошно – 3-4 ст. л.
- Зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля) – 1 пучок
- Часник – 2 зубчики
- Сіль, перець – за смаком
Приготування:
- Підготовка: Розімніть вилкою сир, додайте яйце, дрібно нарізану зелень, пропущений через прес часник, сіль і перець. Добре перемішайте.
- Формування: Викладіть столовою ложкою суміш на дошку, обсипану борошном, і сформуйте сирники.
- Обсмажування: Розігрійте сковороду з олією і обсмажте сирники з обох боків до золотистої скоринки.
- Подача: Подавайте гарячими зі сметаною, овочами або салатом.
Поради:
- Для більш насиченого смаку можна додати в сирники тертий твердий сир, подрібнені горіхи або насіння.
- Замість свіжої зелені можна використовувати сушену.
- Сирники можна запікати в духовці замість смаження.
- Для більш пишних сирників додайте в тісто трохи соди, погашеної оцтом.
Варіації смаку:
- Сирники з овочами: Додайте в тісто дрібно нарізані помідори, огірки або болгарський перець.
- Сирники з грибами: Обсмажте дрібно нарізані гриби і додайте їх в тісто.
- Сирники з беконом: Обсмажте бекон і додайте його в готові сирники.
Солоні сирники – це універсальна страва, яку можна подавати як на сніданок, так і на вечерю. Експериментуйте з різними начинками і спеціями, щоб знайти свій ідеальний рецепт!
Готові ватрушки посипаємо цукровою пудрою. Подаємо з ароматною кавою. Раніше ми розповідали, як правильно вибрати ягоду.