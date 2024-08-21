Воскресить ваш город: як правильно користуватись попелом
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Попіл може зробити чудо з вашим городом.
Хто б міг подумати, що звичайний попіл від багаття може стати справжнім скарбом для вашого городу? Цей природний добриво містить безліч корисних речовин, які позитивно впливають на ріст і розвиток рослин. Давайте розберемося, як правильно використовувати попіл на городі, щоб отримати багатий урожай. Також, ми писали, навіщо розсипати кріп по грядці у серпні.
Чому попіл корисний для рослин?
- Багатий склад: Попіл містить калій, фосфор, кальцій, магній та інші мікроелементи, необхідні для повноцінного розвитку рослин.
- Знижує кислотність ґрунту: Попіл має лужну реакцію, тому його використання допомагає знизити кислотність ґрунту, що особливо важливо для рослин, які воліють нейтральні або слаболужні ґрунти.
- Захищає від шкідників: Попіл має дезінфікуючі властивості і відлякує багатьох шкідників, таких як попелиця, слимаки та інші.
- Покращує структуру ґрунту: Попіл робить ґрунт більш пухким і повітропроникним, що сприяє кращому росту коренів.
Як використовувати попіл на городі:
- Як добриво:
- Сухе внесення: Розподіліть попіл по поверхні ґрунту перед перекопуванням або під час посадки рослин. Норма внесення: 1-2 склянки на 1 кв. м.
- Розчин: Розведіть 1 склянку попелу в 10 літрах води, настоюйте добу і поливайте рослини під корінь.
- Для боротьби зі шкідниками:
- Обприскування: Приготуйте розчин з 300 г попелу і 10 літрів води, прокип'ятіть і обприскайте рослини, уражені попелицею або іншими шкідниками.
- Запилення: Посипте рослини попелом, щоб відлякати шкідників.
- Для захисту від хвороб:
- Обприскування: Розчин попелу допоможе захистити рослини від грибкових захворювань.
- Для покращення якості ґрунту:
- Внесення в компост: Додайте попіл у компостну купу, щоб прискорити процес компостування і збагатити компост мінералами.
Які рослини люблять попіл?
Попіл корисний для більшості городніх культур. Особливо добре відгукуються на підживлення попелом:
- Пасльонові: помідори, картопля, баклажани, перець.
- Капустяні: капуста, кольрабі, брокколі.
- Коренеплоди: морква, буряк, редис.
- Ягідні культури: полуниця, суниця.
Що потрібно пам'ятати:
- Не переборщуйте: Надмірне внесення попелу може призвести до засолення ґрунту.
- Не використовуйте попіл від спалювання фарбованої деревини або побутового сміття.
- Не змішуйте попіл з азотними добривами: Калій, що міститься в попелі, знижує ефективність азотних добрив.
Попіл – це універсальне добриво, яке допоможе вам отримати багатий і здоровий урожай. Але не забувайте про інші агротехнічні прийоми, такі як полив, розпушування ґрунту і боротьба з бур'янами.
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