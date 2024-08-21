Воскресить ваш город: як правильно користуватись попелом

Попіл може зробити чудо з вашим городом.

Хто б міг подумати, що звичайний попіл від багаття може стати справжнім скарбом для вашого городу? Цей природний добриво містить безліч корисних речовин, які позитивно впливають на ріст і розвиток рослин. Давайте розберемося, як правильно використовувати попіл на городі, щоб отримати багатий урожай. Також, ми писали, навіщо розсипати кріп по грядці у серпні.

Чому попіл корисний для рослин?

Багатий склад: Попіл містить калій, фосфор, кальцій, магній та інші мікроелементи, необхідні для повноцінного розвитку рослин.

Попіл містить калій, фосфор, кальцій, магній та інші мікроелементи, необхідні для повноцінного розвитку рослин. Знижує кислотність ґрунту: Попіл має лужну реакцію, тому його використання допомагає знизити кислотність ґрунту, що особливо важливо для рослин, які воліють нейтральні або слаболужні ґрунти.

Попіл має лужну реакцію, тому його використання допомагає знизити кислотність ґрунту, що особливо важливо для рослин, які воліють нейтральні або слаболужні ґрунти. Захищає від шкідників: Попіл має дезінфікуючі властивості і відлякує багатьох шкідників, таких як попелиця, слимаки та інші.

Попіл має дезінфікуючі властивості і відлякує багатьох шкідників, таких як попелиця, слимаки та інші. Покращує структуру ґрунту: Попіл робить ґрунт більш пухким і повітропроникним, що сприяє кращому росту коренів.

Як використовувати попіл на городі:

Як добриво:

Сухе внесення: Розподіліть попіл по поверхні ґрунту перед перекопуванням або під час посадки рослин. Норма внесення: 1-2 склянки на 1 кв. м.

Розподіліть попіл по поверхні ґрунту перед перекопуванням або під час посадки рослин. Норма внесення: 1-2 склянки на 1 кв. м. Розчин: Розведіть 1 склянку попелу в 10 літрах води, настоюйте добу і поливайте рослини під корінь.

Розведіть 1 склянку попелу в 10 літрах води, настоюйте добу і поливайте рослини під корінь. Для боротьби зі шкідниками:

Обприскування: Приготуйте розчин з 300 г попелу і 10 літрів води, прокип'ятіть і обприскайте рослини, уражені попелицею або іншими шкідниками.

Приготуйте розчин з 300 г попелу і 10 літрів води, прокип'ятіть і обприскайте рослини, уражені попелицею або іншими шкідниками. Запилення: Посипте рослини попелом, щоб відлякати шкідників.

Посипте рослини попелом, щоб відлякати шкідників. Для захисту від хвороб:

Обприскування: Розчин попелу допоможе захистити рослини від грибкових захворювань.

Розчин попелу допоможе захистити рослини від грибкових захворювань. Для покращення якості ґрунту:

Внесення в компост: Додайте попіл у компостну купу, щоб прискорити процес компостування і збагатити компост мінералами.

Які рослини люблять попіл?

Попіл корисний для більшості городніх культур. Особливо добре відгукуються на підживлення попелом:

Пасльонові: помідори, картопля, баклажани, перець.

помідори, картопля, баклажани, перець. Капустяні: капуста, кольрабі, брокколі.

капуста, кольрабі, брокколі. Коренеплоди: морква, буряк, редис.

морква, буряк, редис. Ягідні культури: полуниця, суниця.

Що потрібно пам'ятати:

Не переборщуйте: Надмірне внесення попелу може призвести до засолення ґрунту.

Надмірне внесення попелу може призвести до засолення ґрунту. Не використовуйте попіл від спалювання фарбованої деревини або побутового сміття.

Не змішуйте попіл з азотними добривами: Калій, що міститься в попелі, знижує ефективність азотних добрив.

Попіл – це універсальне добриво, яке допоможе вам отримати багатий і здоровий урожай. Але не забувайте про інші агротехнічні прийоми, такі як полив, розпушування ґрунту і боротьба з бур'янами.

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