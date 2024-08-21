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Чому помідори не червоніють: городники підказали геніальне вирішення проблеми

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Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Помідори потребують правильного догляду (зображення створено за допомогою ШІ)
Помідори потребують правильного догляду (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Часто буває так, що помідори довго не червоніють.

Хто з нас не мріяв про власний город, де росли б соковиті, стиглі помідори? Але часто буває так, що помідори не поспішають червоніти, залишаючись зеленими або блідо-жовтими. Чому так відбувається і як допомогти томатам дозріти? Давайте розберемося разом. Також, ми писали, як виростити величезні помідори.

Чому помідори не червоніють:

  • Недостатнє освітлення: Помідори – світлолюбні рослини. Якщо їм не вистачає сонця, процес дозрівання може сповільнитися або зовсім зупинитися.
  • Низька температура: Помідори люблять тепло. Якщо нічні температури тривалий час тримаються нижче 15°C, томати можуть припинити дозрівати.
  • Надмірний полив: Застій води в грунті може призвести до розвитку грибкових захворювань і гниття коренів, що негативно вплине на дозрівання плодів.
  • Нестача або надлишок добрив: Недостатня кількість поживних речовин, особливо фосфору і калію, може уповільнити дозрівання. З іншого боку, надмірне внесення азотних добрив стимулює ріст зеленої маси на шкоду плодам.
  • Сорт: Деякі сорти помідорів дозрівають довше за інші.
  • Шкідники та хвороби: Шкідники та хвороби можуть пошкодити рослину і перешкоджати дозріванню плодів.

Що робити, якщо помідори не червоніють:

  • Перевірте освітлення: Якщо помідори ростуть у тіні, перенесіть їх на більш сонячне місце.
  • Нормалізуйте полив: Поливайте помідори регулярно, але помірно. Грунт повинен бути вологим, але не заболоченим.
  • Підживіть рослини: Використовуйте спеціальні добрива для томатів, які містять необхідні мікроелементи.
  • Приберіть зайве листя: Загущені посадки перешкоджають провітрюванню і можуть сприяти розвитку хвороб. Видаліть зайве листя, щоб забезпечити доступ світла до плодів.
  • Захистіть від шкідників і хвороб: Регулярно оглядайте рослини і при перших ознаках захворювання обробіть їх відповідними препаратами.
  • Створіть тепличні умови: Якщо погода не дозволяє, накрийте рослини плівкою або агроволокном. Це допоможе підвищити температуру і прискорити дозрівання плодів.

Як прискорити дозрівання помідорів:

  • Збір зелених плодів: Зберіть зелені помідори і покладіть їх у паперовий пакет разом з одним стиглим бананом або яблуком. Етилен, який виділяють ці фрукти, прискорить дозрівання томатів.
  • Тепле місце: Помістіть зібрані помідори в тепле місце, наприклад, на підвіконня.
  • Обприскування: Обприскайте помідори розчином кальцієвої селітри. Це допоможе прискорити дозрівання і поліпшити смак плодів.

Щоб уникнути проблем з дозріванням помідорів, вибирайте сорти, які підходять для вашого регіону. Перед посадкою ретельно підготуйте грунт і забезпечте рослинам належний догляд.

Кожен сорт помідорів має свої особливості, тому універсального рецепта для прискорення дозрівання не існує. Спостерігайте за своїми рослинами і підбирайте індивідуальний підхід до кожного куща.

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