Смак Італії у вас на кухні: досить варити рисову кашу, зробіть класичне ризотто за цим рецептом

Якщо ви хочете приготувати смачну та вишукану вечерю, пропонуємо приготувати різотто.

Різотто — це не просто страва, це справжня італійська поезія, втілена в кулінарії. Ніжне кремове різотто з ароматом вершків, грибів, морепродуктів або овочів — це завжди свято смаку, яке підкорює серця гурманів. Сьогодні ми розкриємо вам секрети приготування ідеального різотто, щоб ви могли насолодитися цим вишуканим блюдом у домашніх умовах.

Інгредієнти:

200 г рису для різотто (наприклад, Арборіо, Карнаролі)

1 цибулина

2 зубчики часнику

1 столова ложка оливкової олії

50 мл білого вина (за бажанням)

750 мл курячого або овочевого бульйону

100 г вершків

50 г тертого пармезану

сіль та перець за смаком

Додаткові інгредієнти за вашим вибором (гриби, морепродукти, овочі, зелень)

Приготування:

Підготуємо рис: ретельно промийте рис під холодною водою, щоб видалити зайвий крохмаль. Це допоможе йому зваритися до потрібної консистенції. Обсмажимо цибулю: у каструлі з товстим дном розігрійте оливкову олію. Додайте дрібно нарізану цибулю і обсмажте до золотистого кольору. Додаємо часник: киньте подрібнений часник до цибулі і обсмажте ще хвилину, щоб розкрити його аромат. Вносимо рис: додайте промитий рис до цибулі та часнику і добре перемішайте. Просмажте рис протягом 2-3 хвилин, щоб кожне зернятко вкрилося олією. Вливаємо вино: (за бажанням) влийте біле вино і дайте йому повністю випаруватися. Це додасть різотто вишуканого аромату. Додаємо бульйон: поступово додавайте гарячий бульйон по одній черпаку, постійно помішуючи рис. Після кожного додавання бульйону дайте різу потроху ввібрати його, перш ніж додавати наступну порцію. Готуємо різотто: варіть різотто на середньому вогні, постійно помішуючи, протягом 15-20 хвилин, поки рис не стане м'яким, але злегка твердим у середині (al dente). Додаємо вершки та сир: влийте вершки, додайте тертий пармезан, посоліть і поперчіть за смаком. Перемішайте до однорідної консистенції. Додаємо інші інгредієнти: на цьому етапі ви можете додати у ваше різотто улюблені інгредієнти: гриби, морепродукти, овочі, зелень. Перемішайте все акуратно і дайте різотто трохи настоятися. Подаємо: подавайте різотто гарячим, прикрашеним додатковою зеленню, пармезаном або оливковою олією.

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