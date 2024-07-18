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Смак Італії у вас на кухні: досить варити рисову кашу, зробіть класичне ризотто за цим рецептом

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Це різотто дуже просто готується (зображення створено за допомогою ШІ)
Це різотто дуже просто готується (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви хочете приготувати смачну та вишукану вечерю, пропонуємо приготувати різотто.

Різотто — це не просто страва, це справжня італійська поезія, втілена в кулінарії. Ніжне кремове різотто з ароматом вершків, грибів, морепродуктів або овочів — це завжди свято смаку, яке підкорює серця гурманів. Сьогодні ми розкриємо вам секрети приготування ідеального різотто, щоб ви могли насолодитися цим вишуканим блюдом у домашніх умовах.

Інгредієнти:

  • 200 г рису для різотто (наприклад, Арборіо, Карнаролі)
  • 1 цибулина
  • 2 зубчики часнику
  • 1 столова ложка оливкової олії
  • 50 мл білого вина (за бажанням)
  • 750 мл курячого або овочевого бульйону
  • 100 г вершків
  • 50 г тертого пармезану
  • сіль та перець за смаком
  • Додаткові інгредієнти за вашим вибором (гриби, морепродукти, овочі, зелень)

Приготування:

  1. Підготуємо рис: ретельно промийте рис під холодною водою, щоб видалити зайвий крохмаль. Це допоможе йому зваритися до потрібної консистенції.
  2. Обсмажимо цибулю: у каструлі з товстим дном розігрійте оливкову олію. Додайте дрібно нарізану цибулю і обсмажте до золотистого кольору.
  3. Додаємо часник: киньте подрібнений часник до цибулі і обсмажте ще хвилину, щоб розкрити його аромат.
  4. Вносимо рис: додайте промитий рис до цибулі та часнику і добре перемішайте. Просмажте рис протягом 2-3 хвилин, щоб кожне зернятко вкрилося олією.
  5. Вливаємо вино: (за бажанням) влийте біле вино і дайте йому повністю випаруватися. Це додасть різотто вишуканого аромату.
  6. Додаємо бульйон: поступово додавайте гарячий бульйон по одній черпаку, постійно помішуючи рис. Після кожного додавання бульйону дайте різу потроху ввібрати його, перш ніж додавати наступну порцію.
  7. Готуємо різотто: варіть різотто на середньому вогні, постійно помішуючи, протягом 15-20 хвилин, поки рис не стане м'яким, але злегка твердим у середині (al dente).
  8. Додаємо вершки та сир: влийте вершки, додайте тертий пармезан, посоліть і поперчіть за смаком. Перемішайте до однорідної консистенції.
  9. Додаємо інші інгредієнти: на цьому етапі ви можете додати у ваше різотто улюблені інгредієнти: гриби, морепродукти, овочі, зелень. Перемішайте все акуратно і дайте різотто трохи настоятися.
  10. Подаємо: подавайте різотто гарячим, прикрашеним додатковою зеленню, пармезаном або оливковою олією.

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