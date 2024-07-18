Просто збийте всі інгредієнти і смакота готова: рецепт кабачкового крем-супу

Приготування цього супу не займе у вас багато часу.

Літо ще у розпалі, а це значить, що сезон кабачків у самому розгарі! Ці овочі не лише неймовірно корисні, але й дають безліч можливостей для кулінарних експериментів. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати легкий, ароматний та неймовірно смачний кабачковий крем-суп, який стане справжньою окрасою вашого столу. Також, пропонуємо рецепт крем-супу з цвітної капусти.

Інгредієнти:

2 кабачки

1 цибулина

2 зубчики часнику

1 столова ложка оливкової олії

1 столова ложка вершкового масла

750 мл курячого або овочевого бульйону

100 мл вершків

Сіль та перець за смаком

Свіжий кріп для подачі (за бажанням)

Приготування:

Підготуємо овочі: кабачки ретельно вимиємо, розріжемо навпіл і видалимо насіння. Цибулю очистимо та наріжемо дрібними кубиками, а часник подрібнимо ножем. Обсмажимо овочі: у каструлі з товстим дном розігріємо оливкову олію та вершкове масло. Додамо цибулю і обсмажимо до золотистого кольору. Потім додамо часник і обсмажимо ще хвилину, щоб розкрити його аромат. Додаємо кабачки: кидаємо в каструлю кабачки, нарізані кубиками, і тушкуємо на середньому вогні близько 5 хвилин, поки вони не стануть м'якими. Вливаємо бульйон: додаємо курячий або овочевий бульйон і доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь і варимо близько 15 хвилин, щоб кабачки повністю розварилися. Подрібнюємо суп: за допомогою блендера подрібнюємо суп до однорідної кремової маси. Додаємо вершки: вливаємо вершки, солимо, перчимо за смаком і перемішуємо. Подаємо: розливаємо суп по тарілках, прикрашаємо свіжим кропом і насолоджуємося ніжним смаком літа!

Порада:

Не бійтеся експериментувати! Додайте до супу трохи тертого пармезану, свіжого базиліку або улюблені спеції, щоб зробити його ще більш ароматним і смачним. Цей суп чудово підходить як для легкого обіду, так і для вечері. Він також може стати чудовою основою для холодного супу-віше, якщо ви його подрібните блендером з льодом.

А якщо ви любите гриби, рекомендуємо їх замаринувати за рецептом "Телеграфа". Також, пропонуємо рецепт крабового рулета.