Просто збийте всі інгредієнти і смакота готова: рецепт кабачкового крем-супу
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Приготування цього супу не займе у вас багато часу.
Літо ще у розпалі, а це значить, що сезон кабачків у самому розгарі! Ці овочі не лише неймовірно корисні, але й дають безліч можливостей для кулінарних експериментів. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати легкий, ароматний та неймовірно смачний кабачковий крем-суп, який стане справжньою окрасою вашого столу. Також, пропонуємо рецепт крем-супу з цвітної капусти.
Інгредієнти:
- 2 кабачки
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 1 столова ложка оливкової олії
- 1 столова ложка вершкового масла
- 750 мл курячого або овочевого бульйону
- 100 мл вершків
- Сіль та перець за смаком
- Свіжий кріп для подачі (за бажанням)
Приготування:
- Підготуємо овочі: кабачки ретельно вимиємо, розріжемо навпіл і видалимо насіння. Цибулю очистимо та наріжемо дрібними кубиками, а часник подрібнимо ножем.
- Обсмажимо овочі: у каструлі з товстим дном розігріємо оливкову олію та вершкове масло. Додамо цибулю і обсмажимо до золотистого кольору. Потім додамо часник і обсмажимо ще хвилину, щоб розкрити його аромат.
- Додаємо кабачки: кидаємо в каструлю кабачки, нарізані кубиками, і тушкуємо на середньому вогні близько 5 хвилин, поки вони не стануть м'якими.
- Вливаємо бульйон: додаємо курячий або овочевий бульйон і доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь і варимо близько 15 хвилин, щоб кабачки повністю розварилися.
- Подрібнюємо суп: за допомогою блендера подрібнюємо суп до однорідної кремової маси.
- Додаємо вершки: вливаємо вершки, солимо, перчимо за смаком і перемішуємо.
- Подаємо: розливаємо суп по тарілках, прикрашаємо свіжим кропом і насолоджуємося ніжним смаком літа!
Порада:
Не бійтеся експериментувати! Додайте до супу трохи тертого пармезану, свіжого базиліку або улюблені спеції, щоб зробити його ще більш ароматним і смачним. Цей суп чудово підходить як для легкого обіду, так і для вечері. Він також може стати чудовою основою для холодного супу-віше, якщо ви його подрібните блендером з льодом.
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