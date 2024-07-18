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Просто збийте всі інгредієнти і смакота готова: рецепт кабачкового крем-супу

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей суп стане чудовим варіантом літньому обіду (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 18 липня 2024, 10:27
Цей суп стане чудовим варіантом літньому обіду (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цього супу не займе у вас багато часу.

Літо ще у розпалі, а це значить, що сезон кабачків у самому розгарі! Ці овочі не лише неймовірно корисні, але й дають безліч можливостей для кулінарних експериментів. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати легкий, ароматний та неймовірно смачний кабачковий крем-суп, який стане справжньою окрасою вашого столу. Також, пропонуємо рецепт крем-супу з цвітної капусти.

Інгредієнти:

  • 2 кабачки
  • 1 цибулина
  • 2 зубчики часнику
  • 1 столова ложка оливкової олії
  • 1 столова ложка вершкового масла
  • 750 мл курячого або овочевого бульйону
  • 100 мл вершків
  • Сіль та перець за смаком
  • Свіжий кріп для подачі (за бажанням)

Приготування:

  1. Підготуємо овочі: кабачки ретельно вимиємо, розріжемо навпіл і видалимо насіння. Цибулю очистимо та наріжемо дрібними кубиками, а часник подрібнимо ножем.
  2. Обсмажимо овочі: у каструлі з товстим дном розігріємо оливкову олію та вершкове масло. Додамо цибулю і обсмажимо до золотистого кольору. Потім додамо часник і обсмажимо ще хвилину, щоб розкрити його аромат.
  3. Додаємо кабачки: кидаємо в каструлю кабачки, нарізані кубиками, і тушкуємо на середньому вогні близько 5 хвилин, поки вони не стануть м'якими.
  4. Вливаємо бульйон: додаємо курячий або овочевий бульйон і доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь і варимо близько 15 хвилин, щоб кабачки повністю розварилися.
  5. Подрібнюємо суп: за допомогою блендера подрібнюємо суп до однорідної кремової маси.
  6. Додаємо вершки: вливаємо вершки, солимо, перчимо за смаком і перемішуємо.
  7. Подаємо: розливаємо суп по тарілках, прикрашаємо свіжим кропом і насолоджуємося ніжним смаком літа!

Порада:

Не бійтеся експериментувати! Додайте до супу трохи тертого пармезану, свіжого базиліку або улюблені спеції, щоб зробити його ще більш ароматним і смачним. Цей суп чудово підходить як для легкого обіду, так і для вечері. Він також може стати чудовою основою для холодного супу-віше, якщо ви його подрібните блендером з льодом.

А якщо ви любите гриби, рекомендуємо їх замаринувати за рецептом "Телеграфа". Також, пропонуємо рецепт крабового рулета.

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#Рецепт #Суп #їжа-Телеграф