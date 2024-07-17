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Коли не немає часу готувати: рецепт пасти з сиром та базиліком

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ця паста стане чудовим варіантом обіду чи вечері (зображення створено за допомогою ШІ)
Ця паста стане чудовим варіантом обіду чи вечері (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ніжний смак цієї пасти підкорить будь-кого.

Паста — це не просто страва, а справжній символ італійської кухні. Її простота, різноманітність та неймовірний смак роблять її улюбленицею мільйонів людей по всьому світу.

Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати класичну пасту з сиром та базиліком — просту, але неймовірно смачну страву, яка стане вашим улюбленим кулінарним шедевром.

Інгредієнти:

  • 250 г пасти (будь-якого виду)
  • 100 г твердого сиру (пармезан, пекорино романо)
  • 1 пучок свіжого базиліку
  • 2 зубчики часнику
  • 2 столові ложки оливкової олії
  • Сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Відваріть пасту в підсоленій воді до готовності.
  2. Сир натріть на тертці.
  3. Базилік помийте, подрібніть.
  4. Часник подрібніть.
  5. У сковороді розігрійте оливкову олію.
  6. Додайте часник і обсмажуйте протягом 30 секунд.
  7. Додайте базилік і обсмажуйте ще 30 секунд.
  8. Додайте варену пасту, сир, сіль та перець за смаком.
  9. Перемішайте і готуйте на повільному вогні протягом 1-2 хвилин, щоб сир розплавився.

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#Рецепт #Макарони #їжа-Телеграф