Коли не немає часу готувати: рецепт пасти з сиром та базиліком
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Ніжний смак цієї пасти підкорить будь-кого.
Паста — це не просто страва, а справжній символ італійської кухні. Її простота, різноманітність та неймовірний смак роблять її улюбленицею мільйонів людей по всьому світу.
Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати класичну пасту з сиром та базиліком — просту, але неймовірно смачну страву, яка стане вашим улюбленим кулінарним шедевром.
Інгредієнти:
- 250 г пасти (будь-якого виду)
- 100 г твердого сиру (пармезан, пекорино романо)
- 1 пучок свіжого базиліку
- 2 зубчики часнику
- 2 столові ложки оливкової олії
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Відваріть пасту в підсоленій воді до готовності.
- Сир натріть на тертці.
- Базилік помийте, подрібніть.
- Часник подрібніть.
- У сковороді розігрійте оливкову олію.
- Додайте часник і обсмажуйте протягом 30 секунд.
- Додайте базилік і обсмажуйте ще 30 секунд.
- Додайте варену пасту, сир, сіль та перець за смаком.
- Перемішайте і готуйте на повільному вогні протягом 1-2 хвилин, щоб сир розплавився.
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