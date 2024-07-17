Коли не немає часу готувати: рецепт пасти з сиром та базиліком

Ніжний смак цієї пасти підкорить будь-кого.

Паста — це не просто страва, а справжній символ італійської кухні. Її простота, різноманітність та неймовірний смак роблять її улюбленицею мільйонів людей по всьому світу.

Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати класичну пасту з сиром та базиліком — просту, але неймовірно смачну страву, яка стане вашим улюбленим кулінарним шедевром.

Інгредієнти:

250 г пасти (будь-якого виду)

100 г твердого сиру (пармезан, пекорино романо)

1 пучок свіжого базиліку

2 зубчики часнику

2 столові ложки оливкової олії

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Відваріть пасту в підсоленій воді до готовності. Сир натріть на тертці. Базилік помийте, подрібніть. Часник подрібніть. У сковороді розігрійте оливкову олію. Додайте часник і обсмажуйте протягом 30 секунд. Додайте базилік і обсмажуйте ще 30 секунд. Додайте варену пасту, сир, сіль та перець за смаком. Перемішайте і готуйте на повільному вогні протягом 1-2 хвилин, щоб сир розплавився.

А ще близьким можна сподобатися макарони з ковбасками у томатному соусі. Також рекомендуємо приготувати макарони з гарбузом та беконом за рецептом "Телеграфа".