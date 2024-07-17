Готується 5 хвилин: рецепт холодного супу з авокадо та креветками
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Легкий та ароматний холодний супчик стане вашим порятунком у літню спеку.
У спекотний літній день немає нічого кращого, ніж легкий, освіжаючий суп, який не лише втамує спрагу, але й подарує насолоду смаком. Холодний суп з авокадо та креветками — це саме та страва, яка стане вашим улюбленим фаворитом цього літа. Також, пропонуємо рецепт супу таратор.
Інгредієнти:
- 2 стиглих авокадо
- 200 г варених креветок
- 1 огірок
- 1 пучок зеленої цибулі
- 1 лайм
- 1 столова ложка оливкової олії
- 500 мл овочевого бульйону
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку та очистіть від шкірки. М'якоть наріжте кубиками.
- Креветки очистіть від панцирів і кишок.
- Огірок наріжте кубиками.
- Зелену цибулю подрібніть.
- У блендері подрібніть авокадо, огірок, зелену цибулю, сік лайма та оливкову олію.
- Додайте овочевий бульйон, сіль та перець за смаком.
- Збийте суп до однорідної консистенції.
- Додайте креветки та перемішайте.
- Поставте суп у холодильник на 2-3 години, щоб він настоявся.
Подача:
Подавайте суп холодним, прикрасивши його свіжою зеленню.
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