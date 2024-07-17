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Готується 5 хвилин: рецепт холодного супу з авокадо та креветками

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей суп виходить дуже легким та пікантним (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей суп виходить дуже легким та пікантним (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Легкий та ароматний холодний супчик стане вашим порятунком у літню спеку.

У спекотний літній день немає нічого кращого, ніж легкий, освіжаючий суп, який не лише втамує спрагу, але й подарує насолоду смаком. Холодний суп з авокадо та креветками — це саме та страва, яка стане вашим улюбленим фаворитом цього літа. Також, пропонуємо рецепт супу таратор.

Інгредієнти:

  • 2 стиглих авокадо
  • 200 г варених креветок
  • 1 огірок
  • 1 пучок зеленої цибулі
  • 1 лайм
  • 1 столова ложка оливкової олії
  • 500 мл овочевого бульйону
  • Сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку та очистіть від шкірки. М'якоть наріжте кубиками.
  2. Креветки очистіть від панцирів і кишок.
  3. Огірок наріжте кубиками.
  4. Зелену цибулю подрібніть.
  5. У блендері подрібніть авокадо, огірок, зелену цибулю, сік лайма та оливкову олію.
  6. Додайте овочевий бульйон, сіль та перець за смаком.
  7. Збийте суп до однорідної консистенції.
  8. Додайте креветки та перемішайте.
  9. Поставте суп у холодильник на 2-3 години, щоб він настоявся.

Подача:

Подавайте суп холодним, прикрасивши його свіжою зеленню.

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