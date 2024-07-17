Готується 5 хвилин: рецепт холодного супу з авокадо та креветками

Легкий та ароматний холодний супчик стане вашим порятунком у літню спеку.

У спекотний літній день немає нічого кращого, ніж легкий, освіжаючий суп, який не лише втамує спрагу, але й подарує насолоду смаком. Холодний суп з авокадо та креветками — це саме та страва, яка стане вашим улюбленим фаворитом цього літа. Також, пропонуємо рецепт супу таратор.

Інгредієнти:

2 стиглих авокадо

200 г варених креветок

1 огірок

1 пучок зеленої цибулі

1 лайм

1 столова ложка оливкової олії

500 мл овочевого бульйону

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку та очистіть від шкірки. М'якоть наріжте кубиками. Креветки очистіть від панцирів і кишок. Огірок наріжте кубиками. Зелену цибулю подрібніть. У блендері подрібніть авокадо, огірок, зелену цибулю, сік лайма та оливкову олію. Додайте овочевий бульйон, сіль та перець за смаком. Збийте суп до однорідної консистенції. Додайте креветки та перемішайте. Поставте суп у холодильник на 2-3 години, щоб він настоявся.

Подача:

Подавайте суп холодним, прикрасивши його свіжою зеленню.

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