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Смак Мексики у вас вдома: рецепт пікантної сальси

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Сальса має пряний та свіжий смак (зображення створено за допомогою ШІ)
Сальса має пряний та свіжий смак (зображення створено за допомогою ШІ)

Ця закуска дуже швидко та просто готується, варто лише змішати всі інгредієнти.

Сальса — це не просто соус, а справжня душа мексиканської кухні. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати класичну сальсу з помідорів, цибулі, перцю чилі та лайма — поєднання, яке підкорить серця всіх любителів пікантних страв.

Інгредієнти:

  • 4 помідори
  • 1 цибулина
  • 1 зелений перець чилі
  • 1 пучок кінзи
  • 1 лайм
  • 1 зубчик часнику
  • 1 столова ложка оливкової олії
  • Сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Помідори помийте та наріжте кубиками.
  2. Цибулю наріжте дрібною соломкою.
  3. Перець чилі очистіть від насіння та подрібніть.
  4. Кінзу подрібніть.
  5. У блендері подрібніть помідори, цибулю, перець чилі, кінзу, часник та оливкову олію.
  6. Додайте сік лайма, сіль та перець за смаком.
  7. Перемішайте сальсу до однорідної консистенції.

Подача:

Подавайте сальсу з чипсами, начос, тако.

Раніше ми ділились рецептом полуничного желе. Також, ми писали, як приготувати полуничні кульки.

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