Смак Мексики у вас вдома: рецепт пікантної сальси
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Ця закуска дуже швидко та просто готується, варто лише змішати всі інгредієнти.
Сальса — це не просто соус, а справжня душа мексиканської кухні. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати класичну сальсу з помідорів, цибулі, перцю чилі та лайма — поєднання, яке підкорить серця всіх любителів пікантних страв.
Інгредієнти:
- 4 помідори
- 1 цибулина
- 1 зелений перець чилі
- 1 пучок кінзи
- 1 лайм
- 1 зубчик часнику
- 1 столова ложка оливкової олії
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Помідори помийте та наріжте кубиками.
- Цибулю наріжте дрібною соломкою.
- Перець чилі очистіть від насіння та подрібніть.
- Кінзу подрібніть.
- У блендері подрібніть помідори, цибулю, перець чилі, кінзу, часник та оливкову олію.
- Додайте сік лайма, сіль та перець за смаком.
- Перемішайте сальсу до однорідної консистенції.
Подача:
Подавайте сальсу з чипсами, начос, тако.
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