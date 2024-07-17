Смак Мексики у вас вдома: рецепт пікантної сальси

Ця закуска дуже швидко та просто готується, варто лише змішати всі інгредієнти.

Сальса — це не просто соус, а справжня душа мексиканської кухні. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати класичну сальсу з помідорів, цибулі, перцю чилі та лайма — поєднання, яке підкорить серця всіх любителів пікантних страв.

Інгредієнти:

4 помідори

1 цибулина

1 зелений перець чилі

1 пучок кінзи

1 лайм

1 зубчик часнику

1 столова ложка оливкової олії

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Помідори помийте та наріжте кубиками. Цибулю наріжте дрібною соломкою. Перець чилі очистіть від насіння та подрібніть. Кінзу подрібніть. У блендері подрібніть помідори, цибулю, перець чилі, кінзу, часник та оливкову олію. Додайте сік лайма, сіль та перець за смаком. Перемішайте сальсу до однорідної консистенції.

Подача:

Подавайте сальсу з чипсами, начос, тако.

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