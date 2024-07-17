Просто загорніть всі інгредієнти та насолоджуйтесь: рецепт спринг-ролів з крабовими паличками та авокадо

Ці роли дуже просто готуються та познайомлять вас зі справжньою азійською кухнею.

Спринг-роли — це не просто страва, а справжня кулінарна подорож до Азії. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати спринг-роли з крабовими паличками та авокадо — екзотичне поєднання, яке припаде до душі всім любителям азійської кухні. Також,ми писали, як приготувати порційний суші-торт вдома.

Інгредієнти:

200 г рисового паперу

1 пачка крабових паличок

1 авокадо

1 морква

1 болгарський перець

1 пучок зеленої цибулі

1 пучок кінзи

1 лайм

2 столові ложки соєвого соусу

1 столова ложка кунжутного масла

1 столова ложка рисового оцту

1 столова ложка цукру

1 зубчик часнику

Рослинна олія для фритюру

Приготування:

Крабові палички розморозьте та наріжте тонкою соломкою. Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку та очистіть від шкірки. М'якоть наріжте кубиками. Моркву та болгарський перець наріжте тонкою соломкою. Зелену цибулю та кінзу подрібніть. Для соусу з'єднайте соєвий соус, кунжутне масло, рисовий оцет, цукор, подрібнений часник та сік з половини лайма. Перемішайте до однорідної консистенції. У каструлі з водою замочіть рисовий папір на 3-5 секунд, щоб він став м'яким. На середину аркуша паперу викладіть трохи крабових паличок, авокадо, моркви, болгарського перцю, зеленої цибулі та кінзи. Загорніть краї паперу, формуючи рулетик. У фритюрниці розігрійте олію до 180°C. Обсмажуйте спринг-роли в олії протягом 2-3 хвилин, або до золотистого кольору. Готові спринг-роли викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.

Подача:

Подавайте спринг-роли з лаймовим соусом.

Варіації:

Замість крабових паличок можете використовувати варене куряче м'ясо, креветки або tofu.

можете використовувати варене куряче м'ясо, креветки або tofu. До овочів можете додати гриби, свіжий огірок або капусту.

можете додати гриби, свіжий огірок або капусту. Для більш пікантного смаку можете додати в начинку трохи гострого перцю.

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