Просто загорніть всі інгредієнти та насолоджуйтесь: рецепт спринг-ролів з крабовими паличками та авокадо
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Ці роли дуже просто готуються та познайомлять вас зі справжньою азійською кухнею.
Спринг-роли — це не просто страва, а справжня кулінарна подорож до Азії. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати спринг-роли з крабовими паличками та авокадо — екзотичне поєднання, яке припаде до душі всім любителям азійської кухні. Також,ми писали, як приготувати порційний суші-торт вдома.
Інгредієнти:
- 200 г рисового паперу
- 1 пачка крабових паличок
- 1 авокадо
- 1 морква
- 1 болгарський перець
- 1 пучок зеленої цибулі
- 1 пучок кінзи
- 1 лайм
- 2 столові ложки соєвого соусу
- 1 столова ложка кунжутного масла
- 1 столова ложка рисового оцту
- 1 столова ложка цукру
- 1 зубчик часнику
- Рослинна олія для фритюру
Приготування:
- Крабові палички розморозьте та наріжте тонкою соломкою.
- Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку та очистіть від шкірки. М'якоть наріжте кубиками.
- Моркву та болгарський перець наріжте тонкою соломкою.
- Зелену цибулю та кінзу подрібніть.
- Для соусу з'єднайте соєвий соус, кунжутне масло, рисовий оцет, цукор, подрібнений часник та сік з половини лайма. Перемішайте до однорідної консистенції.
- У каструлі з водою замочіть рисовий папір на 3-5 секунд, щоб він став м'яким.
- На середину аркуша паперу викладіть трохи крабових паличок, авокадо, моркви, болгарського перцю, зеленої цибулі та кінзи.
- Загорніть краї паперу, формуючи рулетик.
- У фритюрниці розігрійте олію до 180°C.
- Обсмажуйте спринг-роли в олії протягом 2-3 хвилин, або до золотистого кольору.
- Готові спринг-роли викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.
Подача:
Подавайте спринг-роли з лаймовим соусом.
Варіації:
- Замість крабових паличок можете використовувати варене куряче м'ясо, креветки або tofu.
- До овочів можете додати гриби, свіжий огірок або капусту.
- Для більш пікантного смаку можете додати в начинку трохи гострого перцю.
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