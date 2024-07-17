Коли не має часу готувати: рецепт молодої картоплі з чебрецем
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Приготування цієї страви не займе у вас багато часу.
Молода картопля — це не просто овоч, а справжній символ літа. Її ніжний смак та аромат неможливо сплутати ні з чим. А якщо приготувати молоду картоплю з чебрецем, то ви отримаєте справжню смакоту.
Інгредієнти:
- 1 кг молодої картоплі
- 3-4 гілочки чебрецю
- 2-3 столові ложки оливкової олії
- 1 столова ложка солі
- ½ чайної ложки чорного меленого перцю
Приготування:
- Молоду картоплю добре помийте, але не очищайте.
- У каструлі закип'ятіть воду, посоліть.
- Додайте картоплю у киплячу воду та варіть протягом 10-15 хвилин, або до готовності.
- Відцідіть воду, дайте картоплі трохи охолонути.
- У мисці з'єднайте оливкову олію, чебрець, сіль та перець.
- Додайте до картоплі чебрецеву суміш і добре перемішайте.
- Викладіть картоплю на деко, застелене пергаментним папером.
- Запікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 15-20 хвилин, або до золотистого кольору.
Картоплю викладаємо на тарілку та посипаємо подрібненою зеленню. Подаємо з улюбленим салатом. Раніше ми розповідали, як вибрати молоду картоплю.