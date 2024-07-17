Коли не має часу готувати: рецепт молодої картоплі з чебрецем

Приготування цієї страви не займе у вас багато часу.

Молода картопля — це не просто овоч, а справжній символ літа. Її ніжний смак та аромат неможливо сплутати ні з чим. А якщо приготувати молоду картоплю з чебрецем, то ви отримаєте справжню смакоту.

Інгредієнти:

1 кг молодої картоплі

3-4 гілочки чебрецю

2-3 столові ложки оливкової олії

1 столова ложка солі

½ чайної ложки чорного меленого перцю

Приготування:

Молоду картоплю добре помийте, але не очищайте. У каструлі закип'ятіть воду, посоліть. Додайте картоплю у киплячу воду та варіть протягом 10-15 хвилин, або до готовності. Відцідіть воду, дайте картоплі трохи охолонути. У мисці з'єднайте оливкову олію, чебрець, сіль та перець. Додайте до картоплі чебрецеву суміш і добре перемішайте. Викладіть картоплю на деко, застелене пергаментним папером. Запікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 15-20 хвилин, або до золотистого кольору.

Картоплю викладаємо на тарілку та посипаємо подрібненою зеленню. Подаємо з улюбленим салатом. Раніше ми розповідали, як вибрати молоду картоплю.