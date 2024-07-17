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Коли не має часу готувати: рецепт молодої картоплі з чебрецем

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Ця картопля виходить дуже смачна та ароматна (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 17 липня 2024, 11:49
Ця картопля виходить дуже смачна та ароматна (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цієї страви не займе у вас багато часу.

Молода картопля — це не просто овоч, а справжній символ літа. Її ніжний смак та аромат неможливо сплутати ні з чим. А якщо приготувати молоду картоплю з чебрецем, то ви отримаєте справжню смакоту.

Інгредієнти:

  • 1 кг молодої картоплі
  • 3-4 гілочки чебрецю
  • 2-3 столові ложки оливкової олії
  • 1 столова ложка солі
  • ½ чайної ложки чорного меленого перцю

Приготування:

  1. Молоду картоплю добре помийте, але не очищайте.
  2. У каструлі закип'ятіть воду, посоліть.
  3. Додайте картоплю у киплячу воду та варіть протягом 10-15 хвилин, або до готовності.
  4. Відцідіть воду, дайте картоплі трохи охолонути.
  5. У мисці з'єднайте оливкову олію, чебрець, сіль та перець.
  6. Додайте до картоплі чебрецеву суміш і добре перемішайте.
  7. Викладіть картоплю на деко, застелене пергаментним папером.
  8. Запікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 15-20 хвилин, або до золотистого кольору.

Картоплю викладаємо на тарілку та посипаємо подрібненою зеленню. Подаємо з улюбленим салатом. Раніше ми розповідали, як вибрати молоду картоплю.

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#Рецепт #Картопля #їжа-Телеграф