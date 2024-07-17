Ваш порятунок від літньої спеки: рецепт холодного персикового чаю
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У таке пекельне літо освіжаючі напої — саме те, що потрібно.
У спекотний літній день немає нічого кращого, ніж освіжаючий напій, який не лише втамує спрагу, але й подарує насолоду смаком. Саме такий чай, який стане вашим фаворитом цього літа.
Інгредієнти:
- 2 персики
- 1,5 л води
- 1 столова ложка меду (за бажанням)
- 1/4 чайної ложки кориці (за бажанням)
- 2-3 листочки м'яти (за бажанням)
- Лід
Приготування:
- Персики помийте, видаліть кісточки та наріжте шматочками.
- У блендері подрібніть шматочки персиків до стану пюре.
- Перекладіть персикове пюре у глечик, додайте воду, мед (за бажанням), корицю (за бажанням) та м'яту (за бажанням).
- Добре перемішайте і поставте чайник у холодильник на 2-3 години, щоб він настоявся.
- Перед подачею додайте лід.
Варіації:
- Для більш насиченого смаку можете додати до чаю трохи лимонного соку.
- Якщо хочете отримати трохи газований напій, можна додати у чай трохи мінеральної води.
- Для дітей можна приготувати чай без меду.
Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".