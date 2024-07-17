Ваш порятунок від літньої спеки: рецепт холодного персикового чаю

У таке пекельне літо освіжаючі напої — саме те, що потрібно.

У спекотний літній день немає нічого кращого, ніж освіжаючий напій, який не лише втамує спрагу, але й подарує насолоду смаком. Саме такий чай, який стане вашим фаворитом цього літа.

Інгредієнти:

2 персики

1,5 л води

1 столова ложка меду (за бажанням)

1/4 чайної ложки кориці (за бажанням)

2-3 листочки м'яти (за бажанням)

Лід

Приготування:

Персики помийте, видаліть кісточки та наріжте шматочками. У блендері подрібніть шматочки персиків до стану пюре. Перекладіть персикове пюре у глечик, додайте воду, мед (за бажанням), корицю (за бажанням) та м'яту (за бажанням). Добре перемішайте і поставте чайник у холодильник на 2-3 години, щоб він настоявся. Перед подачею додайте лід.

Варіації:

Для більш насиченого смаку можете додати до чаю трохи лимонного соку.

можете додати до чаю трохи лимонного соку. Якщо хочете отримати трохи газований напій, можна додати у чай трохи мінеральної води.

можна додати у чай трохи мінеральної води. Для дітей можна приготувати чай без меду.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".