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Ваш порятунок від літньої спеки: рецепт холодного персикового чаю

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Такий напій чудово освіжає у спеку (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 17 липня 2024, 09:31
Такий напій чудово освіжає у спеку (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

У таке пекельне літо освіжаючі напої — саме те, що потрібно.

У спекотний літній день немає нічого кращого, ніж освіжаючий напій, який не лише втамує спрагу, але й подарує насолоду смаком. Саме такий чай, який стане вашим фаворитом цього літа.

Інгредієнти:

  • 2 персики
  • 1,5 л води
  • 1 столова ложка меду (за бажанням)
  • 1/4 чайної ложки кориці (за бажанням)
  • 2-3 листочки м'яти (за бажанням)
  • Лід

Приготування:

  1. Персики помийте, видаліть кісточки та наріжте шматочками.
  2. У блендері подрібніть шматочки персиків до стану пюре.
  3. Перекладіть персикове пюре у глечик, додайте воду, мед (за бажанням), корицю (за бажанням) та м'яту (за бажанням).
  4. Добре перемішайте і поставте чайник у холодильник на 2-3 години, щоб він настоявся.
  5. Перед подачею додайте лід.

Варіації:

  • Для більш насиченого смаку можете додати до чаю трохи лимонного соку.
  • Якщо хочете отримати трохи газований напій, можна додати у чай трохи мінеральної води.
  • Для дітей можна приготувати чай без меду.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".

Теги:
#Рецепт #Чай #їжа-Телеграф