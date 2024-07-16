Пекельно гострі та неймовірно смачні: рецепт маринованих кабачків по-корейськи
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Такі кабачки стануть вашою улюбленою закускою.
Мариновані кабачки по-корейськи – це не просто закуска, а справжня класика української кухні. Ця пікантна та хрустка страва стане чудовим доповненням до будь-якого столу. Її можна подавати як самостійну закуску, так і використовувати як інгредієнт для салатів, бутербродів або шаурми. Також, пропонуємо рецепт маринованих кабачків з перцем чилі.
Приготувати мариновані кабачки по-корейськи зовсім не складно. Їх можна зробити на будь-який смак, використовуючи різні спеції та маринади. Сьогодні ми поділимося з вами одним із найпопулярніших рецептів, який гарантує вам смачний та хрусткий результат.
Інгредієнти:
- 1 кг молодих кабачків
- 2 моркви
- 1 цибулина
- 2 зубчики часнику
- 50 г соняшникової олії
- 3 ст. л. 9% оцту
- 2 ст. л. цукру
- 1 ст. л. солі
- 1 ч. л. коріандру
- 1/2 ч. л. чорного меленого перцю
- 1/2 ч. л. червоного меленого перцю (за бажанням)
Інструкція:
- Підготуємо кабачки: Кабачки добре вимийте, наріжте тонкою соломкою або на тертці для корейської моркви.
- Додамо сіль: Пересипте кабачки сіллю, перемішайте та залиште на 30 хвилин, щоб вони пустили сік.
- Підготуємо овочі: Моркву натріть на тертці для корейської моркви, цибулю наріжте тонкими півкільцями, часник подрібніть ножем або через прес.
- Готуємо маринад: В мисці з'єднайте олію, оцет, цукор, коріандр, чорний перець та червоний перець (за бажанням). Добре перемішайте.
- Змішуємо інгредієнти: Відіжміть кабачки від зайвої рідини, додайте до них моркву, цибулю, часник та маринад. Добре перемішайте.
- Маринуємо: Залиште маринуватися кабачки щонайменше на 2 години, а краще на ніч в холодильнику.
- Подаємо: Подавайте мариновані кабачки по-корейськи як самостійну закуску або використовуйте як інгредієнт для салатів, бутербродів або шаурми.
Порада: Для більш насиченого смаку можна додати в маринад 1 ст. л. соєвого соусу або 1 ч. л. тертого кореня імбиру.
Подаємо малосольні огірки разом із ніжними котлетами. До речі, можна замаринувати огірки та взимку готувати з ними різні салати.