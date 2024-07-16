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Пекельно гострі та неймовірно смачні: рецепт маринованих кабачків по-корейськи

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ці кабачки стануть чудовим варіантом закуски (зображення створено за допомогою ШІ)
Ці кабачки стануть чудовим варіантом закуски (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Такі кабачки стануть вашою улюбленою закускою.

Мариновані кабачки по-корейськи – це не просто закуска, а справжня класика української кухні. Ця пікантна та хрустка страва стане чудовим доповненням до будь-якого столу. Її можна подавати як самостійну закуску, так і використовувати як інгредієнт для салатів, бутербродів або шаурми. Також, пропонуємо рецепт маринованих кабачків з перцем чилі.

Приготувати мариновані кабачки по-корейськи зовсім не складно. Їх можна зробити на будь-який смак, використовуючи різні спеції та маринади. Сьогодні ми поділимося з вами одним із найпопулярніших рецептів, який гарантує вам смачний та хрусткий результат.

Інгредієнти:

  • 1 кг молодих кабачків
  • 2 моркви
  • 1 цибулина
  • 2 зубчики часнику
  • 50 г соняшникової олії
  • 3 ст. л. 9% оцту
  • 2 ст. л. цукру
  • 1 ст. л. солі
  • 1 ч. л. коріандру
  • 1/2 ч. л. чорного меленого перцю
  • 1/2 ч. л. червоного меленого перцю (за бажанням)

Інструкція:

  1. Підготуємо кабачки: Кабачки добре вимийте, наріжте тонкою соломкою або на тертці для корейської моркви.
  2. Додамо сіль: Пересипте кабачки сіллю, перемішайте та залиште на 30 хвилин, щоб вони пустили сік.
  3. Підготуємо овочі: Моркву натріть на тертці для корейської моркви, цибулю наріжте тонкими півкільцями, часник подрібніть ножем або через прес.
  4. Готуємо маринад: В мисці з'єднайте олію, оцет, цукор, коріандр, чорний перець та червоний перець (за бажанням). Добре перемішайте.
  5. Змішуємо інгредієнти: Відіжміть кабачки від зайвої рідини, додайте до них моркву, цибулю, часник та маринад. Добре перемішайте.
  6. Маринуємо: Залиште маринуватися кабачки щонайменше на 2 години, а краще на ніч в холодильнику.
  7. Подаємо: Подавайте мариновані кабачки по-корейськи як самостійну закуску або використовуйте як інгредієнт для салатів, бутербродів або шаурми.

Порада: Для більш насиченого смаку можна додати в маринад 1 ст. л. соєвого соусу або 1 ч. л. тертого кореня імбиру.

Подаємо малосольні огірки разом із ніжними котлетами. До речі, можна замаринувати огірки та взимку готувати з ними різні салати.

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