Що таке хайдарі та як його приготувати: рецепт мезе з йогурту

Приготування цього соусу не займе у вас багато часу.

Хайдарі – це не просто соус, а справжня перлина турецької кухні. Цей ніжний йогуртовий соус з горіхами, часником та зеленню стане чудовим доповненням до м'яса, риби, овочів або лаваша. Хайдарі не лише смачний, але й корисний, адже він багатий на білок, вітаміни та мінерали. Також, пропонуємо рецепт сальси з запечених помідорів.

Сьогодні ми поділимося з вами традиційним рецептом хайдарі, який легко приготувати вдома.

Інгредієнти:

500 г густого йогурту

100 г волоських горіхів

2 зубчики часнику

1 пучок зелені петрушки

1 пучок зелені кропу

1 ст. л. оливкової олії

сік 1/2 лимона

сіль та перець за смаком

Інструкція:

Готуємо горіхи: Волоські горіхи подрібніть ножем або в блендері. Подрібнюємо зелень: Дрібно порубайте петрушку та кріп. Змішуємо основу: В мисці з'єднайте йогурт, подрібнені горіхи, часник, пропущений через прес, оливкову олію, сік лимона, сіль та перець. Добре перемішайте. Додаємо зелень: Додайте в хайдарі подрібнену петрушку та кріп. Перемішайте. Охолоджуємо: Поставте хайдарі в холодильник щонайменше на 1 годину, щоб він добре охолодився та аромати інгредієнти перемішались. Подаємо: Подавайте хайдарі до м'яса, риби, овочів або лаваша. За бажанням, можна додати трохи оливкової олії та посипати свіжою зеленню.

Порада: Для більш пікантного смаку можна додати в хайдарі 1/2 ч. л. соку лайма або 1 ч. л. тертого кореня хрону.

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