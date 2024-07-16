Що таке хайдарі та як його приготувати: рецепт мезе з йогурту
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Приготування цього соусу не займе у вас багато часу.
Хайдарі – це не просто соус, а справжня перлина турецької кухні. Цей ніжний йогуртовий соус з горіхами, часником та зеленню стане чудовим доповненням до м'яса, риби, овочів або лаваша. Хайдарі не лише смачний, але й корисний, адже він багатий на білок, вітаміни та мінерали. Також, пропонуємо рецепт сальси з запечених помідорів.
Сьогодні ми поділимося з вами традиційним рецептом хайдарі, який легко приготувати вдома.
Інгредієнти:
- 500 г густого йогурту
- 100 г волоських горіхів
- 2 зубчики часнику
- 1 пучок зелені петрушки
- 1 пучок зелені кропу
- 1 ст. л. оливкової олії
- сік 1/2 лимона
- сіль та перець за смаком
Інструкція:
- Готуємо горіхи: Волоські горіхи подрібніть ножем або в блендері.
- Подрібнюємо зелень: Дрібно порубайте петрушку та кріп.
- Змішуємо основу: В мисці з'єднайте йогурт, подрібнені горіхи, часник, пропущений через прес, оливкову олію, сік лимона, сіль та перець. Добре перемішайте.
- Додаємо зелень: Додайте в хайдарі подрібнену петрушку та кріп. Перемішайте.
- Охолоджуємо: Поставте хайдарі в холодильник щонайменше на 1 годину, щоб він добре охолодився та аромати інгредієнти перемішались.
- Подаємо: Подавайте хайдарі до м'яса, риби, овочів або лаваша. За бажанням, можна додати трохи оливкової олії та посипати свіжою зеленню.
Порада: Для більш пікантного смаку можна додати в хайдарі 1/2 ч. л. соку лайма або 1 ч. л. тертого кореня хрону.
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