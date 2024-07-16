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Що таке хайдарі та як його приготувати: рецепт мезе з йогурту

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей соус має дуже приємний смак та освіжає (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей соус має дуже приємний смак та освіжає (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цього соусу не займе у вас багато часу.

Хайдарі – це не просто соус, а справжня перлина турецької кухні. Цей ніжний йогуртовий соус з горіхами, часником та зеленню стане чудовим доповненням до м'яса, риби, овочів або лаваша. Хайдарі не лише смачний, але й корисний, адже він багатий на білок, вітаміни та мінерали. Також, пропонуємо рецепт сальси з запечених помідорів.

Сьогодні ми поділимося з вами традиційним рецептом хайдарі, який легко приготувати вдома.

Інгредієнти:

  • 500 г густого йогурту
  • 100 г волоських горіхів
  • 2 зубчики часнику
  • 1 пучок зелені петрушки
  • 1 пучок зелені кропу
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • сік 1/2 лимона
  • сіль та перець за смаком

Інструкція:

  1. Готуємо горіхи: Волоські горіхи подрібніть ножем або в блендері.
  2. Подрібнюємо зелень: Дрібно порубайте петрушку та кріп.
  3. Змішуємо основу: В мисці з'єднайте йогурт, подрібнені горіхи, часник, пропущений через прес, оливкову олію, сік лимона, сіль та перець. Добре перемішайте.
  4. Додаємо зелень: Додайте в хайдарі подрібнену петрушку та кріп. Перемішайте.
  5. Охолоджуємо: Поставте хайдарі в холодильник щонайменше на 1 годину, щоб він добре охолодився та аромати інгредієнти перемішались.
  6. Подаємо: Подавайте хайдарі до м'яса, риби, овочів або лаваша. За бажанням, можна додати трохи оливкової олії та посипати свіжою зеленню.

Порада: Для більш пікантного смаку можна додати в хайдарі 1/2 ч. л. соку лайма або 1 ч. л. тертого кореня хрону.

Раніше ми ділились рецептом полуничного желе. Також, ми писали, як приготувати полуничні кульки.

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#Рецепт #Соус #їжа-Телеграф