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Чудова альтернатива окрошці: рецепт супу таратор

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей суп стане чудим варіантом обіду у спеку (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 16 липня 2024, 11:15
Цей суп стане чудим варіантом обіду у спеку (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Таратор стане вашим улюбленим супом влітку.

Таратор – це не просто суп, а справжня класика болгарської кухні. Цей холодний, освіжаючий суп з огірків, йогурту та зелені стане чудовим обідом або вечерею у спекотний день. Таратор не лише смачний, але й корисний, адже він багатий на вітаміни та мінерали. Також, пропонуємо рецепт гаспачо.

Сьогодні ми поділимося з вами традиційним рецептом супу таратор, який легко приготувати вдома.

Інгредієнти:

  • 3-4 огірки
  • 200 г густого йогурту
  • 1 стакан мінеральної води (200-250 мл)
  • 1 зубчик часнику (за бажанням)
  • 5-6 гілочок кропу
  • 3-5 піря зеленої цибулі
  • 1 лимон (сік і цедра)
  • оливкова олія
  • сіль та перець за смаком

Інструкція:

  1. Підготуємо огірки: Огірки добре вимийте, натріть на крупній терці або наріжте дрібними кубиками. Відіжміть зайву рідину за допомогою сита або марлі.
  2. Змішуємо основу: В мисці з'єднайте огірки, йогурт, мінеральну воду, сік і цедру лимона, подрібнений часник (за бажанням), сіль та перець. Добре перемішайте.
  3. Додаємо зелень: Дрібно порубайте кріп і зелену цибулю, додайте їх до супу. Перемішайте.
  4. Охолоджуємо: Поставте таратор в холодильник щонайменше на 1 годину, щоб він добре охолодився.
  5. Подаємо: Перед подачею можна додати в таратор оливкову олію, а також трохи волоських горіхів, подрібнених на блендері.

Порада: Для більш пікантного смаку можна додати в таратор 1 ч. л. тертого кореня хрону.

Також ми розповідали, як на десерт смачно запекти яблука. Також, пропонуємо рецепт літнього латвійського супу.

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