Чудова альтернатива окрошці: рецепт супу таратор
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Таратор стане вашим улюбленим супом влітку.
Таратор – це не просто суп, а справжня класика болгарської кухні. Цей холодний, освіжаючий суп з огірків, йогурту та зелені стане чудовим обідом або вечерею у спекотний день. Таратор не лише смачний, але й корисний, адже він багатий на вітаміни та мінерали. Також, пропонуємо рецепт гаспачо.
Сьогодні ми поділимося з вами традиційним рецептом супу таратор, який легко приготувати вдома.
Інгредієнти:
- 3-4 огірки
- 200 г густого йогурту
- 1 стакан мінеральної води (200-250 мл)
- 1 зубчик часнику (за бажанням)
- 5-6 гілочок кропу
- 3-5 піря зеленої цибулі
- 1 лимон (сік і цедра)
- оливкова олія
- сіль та перець за смаком
Інструкція:
- Підготуємо огірки: Огірки добре вимийте, натріть на крупній терці або наріжте дрібними кубиками. Відіжміть зайву рідину за допомогою сита або марлі.
- Змішуємо основу: В мисці з'єднайте огірки, йогурт, мінеральну воду, сік і цедру лимона, подрібнений часник (за бажанням), сіль та перець. Добре перемішайте.
- Додаємо зелень: Дрібно порубайте кріп і зелену цибулю, додайте їх до супу. Перемішайте.
- Охолоджуємо: Поставте таратор в холодильник щонайменше на 1 годину, щоб він добре охолодився.
- Подаємо: Перед подачею можна додати в таратор оливкову олію, а також трохи волоських горіхів, подрібнених на блендері.
Порада: Для більш пікантного смаку можна додати в таратор 1 ч. л. тертого кореня хрону.
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