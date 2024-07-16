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Легенький і чудово охолоджує в спеку: рецепт італійського гаспачо

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Гаспачо чудово охолоджує в спеку (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 16 липня 2024, 10:31
Гаспачо чудово охолоджує в спеку (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Цей суп готується дуже просто та швидко.

Гаспачо – це не просто суп, а справжня легенда іспанської кухні. Цей холодний, освіжаючий суп з томатів та овочів стане чудовим обідом або вечерею у спекотний день. Гаспачо не лише смачний, але й корисний, адже він багатий на вітаміни та мінерали.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом класичного гаспачо, який легко приготувати вдома.

Інгредієнти:

  • 1 кг стиглих помідорів
  • 1 солодкий перець
  • 1 огірок
  • 2 зубчики часнику
  • 1/2 червоної цибулі
  • 2 скибочки білого хліба
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 ст. л. винного оцту
  • 1 ч. л. орегано
  • сіль та перець за смаком
  • кубики льоду (за бажанням)

Інструкція:

  1. Підготуємо овочі: Помийте помідори, перець та огірок. Наріжте помідори на 4 частини, видаліть насіння. Перець та огірок наріжте кубиками.
  2. Замочіть хліб: Замочіть скибочки білого хліба в холодній воді на 5 хвилин.
  3. Збиваємо гаспачо: В блендері з'єднайте замочені скибочки хліба, оливкову олію, винний оцет, орегано, сіль та перець. Збийте до однорідної маси.
  4. Додаємо овочі: Додайте до блендера помідори, перець, огірок, часник і червону цибулю. Збийте до однорідної маси.
  5. Процідіть: Процідіть гаспачо через сито, щоб видалити шкірку та насіння.
  6. Охолоджуємо: Поставте гаспачо в холодильник щонайменше на 2 години, щоб він добре охолодився.
  7. Подаємо: Перед подачею можна додати в гаспачо кубики льоду, а також трохи оливкової олії та свіжого кропу.

Порада: Для більш насиченого смаку гаспачо можна замаринувати часник та цибулю в оливковій олії протягом 30 хвилин перед додаванням до блендера.

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