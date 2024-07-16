Легенький і чудово охолоджує в спеку: рецепт італійського гаспачо
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Цей суп готується дуже просто та швидко.
Гаспачо – це не просто суп, а справжня легенда іспанської кухні. Цей холодний, освіжаючий суп з томатів та овочів стане чудовим обідом або вечерею у спекотний день. Гаспачо не лише смачний, але й корисний, адже він багатий на вітаміни та мінерали.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом класичного гаспачо, який легко приготувати вдома.
Інгредієнти:
- 1 кг стиглих помідорів
- 1 солодкий перець
- 1 огірок
- 2 зубчики часнику
- 1/2 червоної цибулі
- 2 скибочки білого хліба
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. винного оцту
- 1 ч. л. орегано
- сіль та перець за смаком
- кубики льоду (за бажанням)
Інструкція:
- Підготуємо овочі: Помийте помідори, перець та огірок. Наріжте помідори на 4 частини, видаліть насіння. Перець та огірок наріжте кубиками.
- Замочіть хліб: Замочіть скибочки білого хліба в холодній воді на 5 хвилин.
- Збиваємо гаспачо: В блендері з'єднайте замочені скибочки хліба, оливкову олію, винний оцет, орегано, сіль та перець. Збийте до однорідної маси.
- Додаємо овочі: Додайте до блендера помідори, перець, огірок, часник і червону цибулю. Збийте до однорідної маси.
- Процідіть: Процідіть гаспачо через сито, щоб видалити шкірку та насіння.
- Охолоджуємо: Поставте гаспачо в холодильник щонайменше на 2 години, щоб він добре охолодився.
- Подаємо: Перед подачею можна додати в гаспачо кубики льоду, а також трохи оливкової олії та свіжого кропу.
Порада: Для більш насиченого смаку гаспачо можна замаринувати часник та цибулю в оливковій олії протягом 30 хвилин перед додаванням до блендера.
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