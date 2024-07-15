Як у бабусі в селі: салат з молодим буряком за 20 хвилин
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Цей салат дуже швидко готується та ще швидше з'ідається.
Літо – це щедрий сезон на свіжі овочі, які так і просяться на наш стіл. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом салату з молодим буряком та сиром фета, який стане справжнім вибухом смаків та фарб на вашому столі. Також, пропонуємо рецепт салату капрезе.
Цей салат поєднує в собі ніжну солодкість молодого буряка, пікантну солоність сиру фета, освіжаючу кислинку лимона та аромат зелені. Він стане чудовою стравою для легкого обіду, вечері або пікніка.
Інгредієнти:
- 300 г молодого буряка
- 100 г сиру фета
- 50 г волоських горіхів
- 1 пучок зелені цибулі
- 1 пучок петрушки
- 1 лимон
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. меду
- 1/2 ч. л. солі
- 1/4 ч. л. чорного перцю
Інструкція:
- Відваримо буряк: Молодому буряку не потрібна тривала термічна обробка. Ретельно вимийте його й відваріть у киплячій підсоленій воді протягом 15-20 хвилин до м'якості.
- Готуємо заправку: В мисці змішайте оливкову олію, сік лимона, мед, сіль та перець. Збийте заправку до однорідності.
- Наріжемо інгредієнти: Наріжте відварений буряк кубиками, сир фета – кубиками, волоські горіхи – подрібніть, зелень цибулі – кільцями, петрушку – дрібно.
- Збираємо салат: У салатниці з'єднайте буряк, сир фета, горіхи, зелень цибулі та петрушку.
- Заправляємо салат: Полийте салат заправкою й ретельно перемішайте.
- Подаємо: Подавайте салат до столу одразу після приготування. За бажанням, можна додати до салату оливки або каперси.
Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.