Як у бабусі в селі: салат з молодим буряком за 20 хвилин

Цей салат дуже швидко готується та ще швидше з'ідається.

Літо – це щедрий сезон на свіжі овочі, які так і просяться на наш стіл. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом салату з молодим буряком та сиром фета, який стане справжнім вибухом смаків та фарб на вашому столі. Також, пропонуємо рецепт салату капрезе.

Цей салат поєднує в собі ніжну солодкість молодого буряка, пікантну солоність сиру фета, освіжаючу кислинку лимона та аромат зелені. Він стане чудовою стравою для легкого обіду, вечері або пікніка.

Інгредієнти:

300 г молодого буряка

100 г сиру фета

50 г волоських горіхів

1 пучок зелені цибулі

1 пучок петрушки

1 лимон

2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. меду

1/2 ч. л. солі

1/4 ч. л. чорного перцю

Інструкція:

Відваримо буряк: Молодому буряку не потрібна тривала термічна обробка. Ретельно вимийте його й відваріть у киплячій підсоленій воді протягом 15-20 хвилин до м'якості. Готуємо заправку: В мисці змішайте оливкову олію, сік лимона, мед, сіль та перець. Збийте заправку до однорідності. Наріжемо інгредієнти: Наріжте відварений буряк кубиками, сир фета – кубиками, волоські горіхи – подрібніть, зелень цибулі – кільцями, петрушку – дрібно. Збираємо салат: У салатниці з'єднайте буряк, сир фета, горіхи, зелень цибулі та петрушку. Заправляємо салат: Полийте салат заправкою й ретельно перемішайте. Подаємо: Подавайте салат до столу одразу після приготування. За бажанням, можна додати до салату оливки або каперси.

Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.