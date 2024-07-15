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Як у бабусі в селі: салат з молодим буряком за 20 хвилин

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей салат має пікантний смак та доволі ситний (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей салат має пікантний смак та доволі ситний (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Цей салат дуже швидко готується та ще швидше з'ідається.

Літо – це щедрий сезон на свіжі овочі, які так і просяться на наш стіл. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом салату з молодим буряком та сиром фета, який стане справжнім вибухом смаків та фарб на вашому столі. Також, пропонуємо рецепт салату капрезе.

Цей салат поєднує в собі ніжну солодкість молодого буряка, пікантну солоність сиру фета, освіжаючу кислинку лимона та аромат зелені. Він стане чудовою стравою для легкого обіду, вечері або пікніка.

Інгредієнти:

  • 300 г молодого буряка
  • 100 г сиру фета
  • 50 г волоських горіхів
  • 1 пучок зелені цибулі
  • 1 пучок петрушки
  • 1 лимон
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 ст. л. меду
  • 1/2 ч. л. солі
  • 1/4 ч. л. чорного перцю

Інструкція:

  1. Відваримо буряк: Молодому буряку не потрібна тривала термічна обробка. Ретельно вимийте його й відваріть у киплячій підсоленій воді протягом 15-20 хвилин до м'якості.
  2. Готуємо заправку: В мисці змішайте оливкову олію, сік лимона, мед, сіль та перець. Збийте заправку до однорідності.
  3. Наріжемо інгредієнти: Наріжте відварений буряк кубиками, сир фета – кубиками, волоські горіхи – подрібніть, зелень цибулі – кільцями, петрушку – дрібно.
  4. Збираємо салат: У салатниці з'єднайте буряк, сир фета, горіхи, зелень цибулі та петрушку.
  5. Заправляємо салат: Полийте салат заправкою й ретельно перемішайте.
  6. Подаємо: Подавайте салат до столу одразу після приготування. За бажанням, можна додати до салату оливки або каперси.

Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.

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#Рецепт #Салат #їжа-Телеграф