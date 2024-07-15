Саме те на дієті: рецепт лимонного печива без борошна

За рахунок відчутності борошна у печиві, воно стає легшим та безпечним для фігури.

Лимонне печиво – це не лише ласощі, але й справжня вітамінна бомба. Воно поєднує в собі приємну кислинку лимона, легкість та аромат. Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування лимонного печива без борошна, яке стане чудовим доповненням до вашого чаювання або кави. також, пропонуємо рецепт вівсяного печива.

Цей рецепт не потребує спеціальних навичок чи складних інгредієнтів. Все, що вам знадобиться, – це трохи часу, гарний настрій та бажання творити кулінарні шедеври.

Інгредієнти:

150 г вершкового масла

80 г цукрової пудри

1 яйце

Цедра 1 лимона

1 ч. л. лимонного соку

150 г мигдальної муки

50 г крохмалю

1/4 ч. л. солі

Інструкція:

Підготуємо інгредієнти: Вийміть вершкове масло з холодильника, щоб воно стало м'яким. Натріть цедру з одного лимона. Збиваємо вершкове масло: В мисці збийте вершкове масло з цукровою пудрою до пишної маси. Додаємо яйце: Вбийте яйце до масляної суміші й ретельно перемішайте. Додаємо лимонний аромат: Додайте до тіста цедру лимона та лимонний сік, добре перемішайте. Вводимо сухі інгредієнти: Просійте в миску мигдалеву муку, крохмаль і сіль. Додайте сухі інгредієнти до масляної суміші й замісіть тісто. Формуємо печиво: З тіста сформуйте невеликі кульки, трохи їх приплюсніть. Викладіть печиво на деко, застелене пергаментним папером. Випікаємо: Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте печиво протягом 15-20 хвилин до золотистого кольору. Охолоджуємо: Готове печиво трохи охолодіть на деку, а потім перекладіть на решітку, щоб воно остаточно охололо.

Порада: За бажанням, ви можете посипати готове печиво цукровою пудрою або додати до тіста трохи ванільного екстракту.

Раніше ми писали, як приготувати млинці з сирно-кокосовою начинкою.Також, пропонуємо приготувати шоколадно-сирний торт без випічки.