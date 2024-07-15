Ідеально до святкового столу:мариновані кабачки з перцем чилі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ці пряні кабачки стануть окрасою святкового столу.
Літо – щедрий сезон на овочі, які так і просяться на наш стіл. Свіжі, ароматні, вони стають основою для безлічі смачних страв. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом маринованих кабачків з перцем чилі, які стануть справжньою окрасою вашого столу. Також, пропонуємо рецепт маринованих огірків з часником та кропом.
Ця пікантна закуска поєднує в собі ніжну соковитість кабачків з гострим вогником перцю чилі, створюючи справжню феєрверк смаків. Її можна подавати як до м'яса, так і як самостійну страву, а також використовувати для приготування бутербродів, салатів та піци.
Інгредієнти:
- 1 кг кабачків
- 2-3 зубчики часнику
- 1 пучок петрушки
- 1 пучок кропу
- 1 червоний перець чилі (за бажанням)
- 1 л води
- 200 мл оцту 9%
- 100 г цукру
- 2 ст. л. солі
- 1 ст. л. олії
Інструкція:
- Підготуємо кабачки: Ретельно вимийте кабачки й наріжте їх кружечками товщиною 1-1,5 см.
- Приготуємо маринад: У каструлю налийте воду, додайте оцет, цукор, сіль, олію й доведіть до кипіння.
- Додамо спеції: Подрібніть часник, петрушку, кріп і перець чилі (якщо використовуєте). Додайте спеції до киплячого маринаду.
- Маринуємо кабачки: Залийте кабачки маринадом і залиште їх маринуватися на 12 годин (або на ніч) в прохолодному місці.
- Стерилізуємо банки: Простерилізуйте банки та кришки зручним для вас способом.
- Розкладаємо кабачки: Розкладіть мариновані кабачки по стерилізованих банках, заливаючи маринадом доверху.
- Закручуємо банки: Закатайте банки кришками й поставте їх в темне прохолодне місце на зберігання.
Подаємо малосольні огірки разом із ніжними котлетами. До речі, можна замаринувати огірки та взимку готувати з ними різні салати.