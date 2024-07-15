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Ідеально до святкового столу:мариновані кабачки з перцем чилі

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Такі кабачки стануть чудовою закускою (зображення створено за допомогою ШІ)
Такі кабачки стануть чудовою закускою (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ці пряні кабачки стануть окрасою святкового столу.

Літо – щедрий сезон на овочі, які так і просяться на наш стіл. Свіжі, ароматні, вони стають основою для безлічі смачних страв. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом маринованих кабачків з перцем чилі, які стануть справжньою окрасою вашого столу. Також, пропонуємо рецепт маринованих огірків з часником та кропом.

Ця пікантна закуска поєднує в собі ніжну соковитість кабачків з гострим вогником перцю чилі, створюючи справжню феєрверк смаків. Її можна подавати як до м'яса, так і як самостійну страву, а також використовувати для приготування бутербродів, салатів та піци.

Інгредієнти:

  • 1 кг кабачків
  • 2-3 зубчики часнику
  • 1 пучок петрушки
  • 1 пучок кропу
  • 1 червоний перець чилі (за бажанням)
  • 1 л води
  • 200 мл оцту 9%
  • 100 г цукру
  • 2 ст. л. солі
  • 1 ст. л. олії

Інструкція:

  1. Підготуємо кабачки: Ретельно вимийте кабачки й наріжте їх кружечками товщиною 1-1,5 см.
  2. Приготуємо маринад: У каструлю налийте воду, додайте оцет, цукор, сіль, олію й доведіть до кипіння.
  3. Додамо спеції: Подрібніть часник, петрушку, кріп і перець чилі (якщо використовуєте). Додайте спеції до киплячого маринаду.
  4. Маринуємо кабачки: Залийте кабачки маринадом і залиште їх маринуватися на 12 годин (або на ніч) в прохолодному місці.
  5. Стерилізуємо банки: Простерилізуйте банки та кришки зручним для вас способом.
  6. Розкладаємо кабачки: Розкладіть мариновані кабачки по стерилізованих банках, заливаючи маринадом доверху.
  7. Закручуємо банки: Закатайте банки кришками й поставте їх в темне прохолодне місце на зберігання.

Подаємо малосольні огірки разом із ніжними котлетами. До речі, можна замаринувати огірки та взимку готувати з ними різні салати.

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#Рецепт #Мариновані овочі #їжа-Телеграф