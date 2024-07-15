Домашні будуть в захваті: рецепт абрикосів на зиму без цукру

Приготування цих абрикосів не займе у вас багато часу.

Абрикоси – це не лише соковиті й ароматні фрукти, але й джерело вітамінів та корисних мікроелементів. Їх можна вживати свіжими, додавати до салатів, десертів та випічки. Проте, не всі люблять надмірну солодкість абрикосів. Також, пропонуємо рецепт консервованих персиків у сиропі.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептами, як приготувати абрикоси без цукру, зберігши їх природний смак та користь.

1. Сушені абрикоси:

Вибирайте стиглі, але не перестиглі абрикоси.

Ретельно вимийте й просушіть фрукти.

Розріжте абрикоси навпіл, видаліть кісточки.

Викладіть половинки абрикосів на деко, застелене пергаментним папером.

Сушіть абрикоси на сонці протягом декількох днів, періодично перевертаючи їх.

Також можна сушити абрикоси в духовці при температурі 50-60°C протягом 4-6 годин.

Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.