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Домашні будуть в захваті: рецепт абрикосів на зиму без цукру

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ці абрикоси стануть вашим улюбленим десертом (зображення створено за допомогою ШІ)
Ці абрикоси стануть вашим улюбленим десертом (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цих абрикосів не займе у вас багато часу.

Абрикоси – це не лише соковиті й ароматні фрукти, але й джерело вітамінів та корисних мікроелементів. Їх можна вживати свіжими, додавати до салатів, десертів та випічки. Проте, не всі люблять надмірну солодкість абрикосів. Також, пропонуємо рецепт консервованих персиків у сиропі.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептами, як приготувати абрикоси без цукру, зберігши їх природний смак та користь.

1. Сушені абрикоси:

  • Вибирайте стиглі, але не перестиглі абрикоси.
  • Ретельно вимийте й просушіть фрукти.
  • Розріжте абрикоси навпіл, видаліть кісточки.
  • Викладіть половинки абрикосів на деко, застелене пергаментним папером.
  • Сушіть абрикоси на сонці протягом декількох днів, періодично перевертаючи їх.
  • Також можна сушити абрикоси в духовці при температурі 50-60°C протягом 4-6 годин.

Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.

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#Рецепт #Варення #їжа-Телеграф