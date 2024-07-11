Рус

Взимку ви будете пишатись собою: рецепт желе з червоної смородини

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Цей джем стане чудовим доповненням до млинців та чаю (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей джем стане чудовим доповненням до млинців та чаю (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Цей джем потішить вас взимку.

Літо щедро дарує нам свої щедроти, а серед них — ягоди, які так і просяться на наш стіл. Сьогодні пропонуємо вам приготувати не просто смачний, але й вишуканий десерт — желе з червоної смородини. Цей десерт стане справжньою окрасою будь-якого столу, а його насичений смак та аромат неодмінно зачарує вас та ваших близьких. Також, пропонуємо рецепт консервованих персиків у сиропі.

Приготування желе з червоної смородини не потребує багато зусиль, а результат вас приємно здивує.

Інгредієнти:

  • 1 кг червоної смородини
  • 500 г цукру
  • 500 мл води
  • 20 г желатину

Приготування:

  1. Ягоди червоної смородини ретельно переберіть, видаліть плодоніжки і промийте під проточною водою.
  2. Покладіть ягоди в каструлю, додайте 200 мл води і доведіть до кипіння.
  3. Зменшіть вогонь і варіть ягоди протягом 5-7 хвилин, поки вони не розм'якшаться.
  4. Процідіть ягідну масу через сито, щоб видалити шкурки та кісточки.
  5. Отриманий ягідний сік змішайте з цукром і доведіть до кипіння, помішуючи, щоб цукор повністю розчинився.
  6. Желатин замочіть у холодній воді (приблизно 100 мл) на 5-10 хвилин, поки він не набухне.
  7. Набряклий желатин додайте до гарячого ягідного сиропу і добре перемішайте, до повного розчинення желатину.
  8. Розлийте желе по формах і поставте в холодильник для застигання. Желе застигає протягом 3-4 годин.

Поради:

  • Для більш насиченого кольору желе можна додати до ягідного сиропу трохи чорничного соку.
  • Замість желатину можна використовувати агар-агар.
  • Желе можна прикрасити свіжими ягодами, листочками м'яти або тертим шоколадом.
  • Желе з червоної смородини можна подавати з йогуртом, вершками або морозивом.

Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.

Теги:
#Рецепт #Джем #їжа-Телеграф