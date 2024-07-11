Взимку ви будете пишатись собою: рецепт желе з червоної смородини
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Цей джем потішить вас взимку.
Літо щедро дарує нам свої щедроти, а серед них — ягоди, які так і просяться на наш стіл. Сьогодні пропонуємо вам приготувати не просто смачний, але й вишуканий десерт — желе з червоної смородини. Цей десерт стане справжньою окрасою будь-якого столу, а його насичений смак та аромат неодмінно зачарує вас та ваших близьких. Також, пропонуємо рецепт консервованих персиків у сиропі.
Приготування желе з червоної смородини не потребує багато зусиль, а результат вас приємно здивує.
Інгредієнти:
- 1 кг червоної смородини
- 500 г цукру
- 500 мл води
- 20 г желатину
Приготування:
- Ягоди червоної смородини ретельно переберіть, видаліть плодоніжки і промийте під проточною водою.
- Покладіть ягоди в каструлю, додайте 200 мл води і доведіть до кипіння.
- Зменшіть вогонь і варіть ягоди протягом 5-7 хвилин, поки вони не розм'якшаться.
- Процідіть ягідну масу через сито, щоб видалити шкурки та кісточки.
- Отриманий ягідний сік змішайте з цукром і доведіть до кипіння, помішуючи, щоб цукор повністю розчинився.
- Желатин замочіть у холодній воді (приблизно 100 мл) на 5-10 хвилин, поки він не набухне.
- Набряклий желатин додайте до гарячого ягідного сиропу і добре перемішайте, до повного розчинення желатину.
- Розлийте желе по формах і поставте в холодильник для застигання. Желе застигає протягом 3-4 годин.
Поради:
- Для більш насиченого кольору желе можна додати до ягідного сиропу трохи чорничного соку.
- Замість желатину можна використовувати агар-агар.
- Желе можна прикрасити свіжими ягодами, листочками м'яти або тертим шоколадом.
- Желе з червоної смородини можна подавати з йогуртом, вершками або морозивом.
Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.