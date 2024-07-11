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Пряний та освіжаючий смак за 5 хвилин: рецепт імбирного лимонаду

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Лимонад чудово освіжає у спеку (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 11 липня 2024, 09:30
Лимонад чудово освіжає у спеку (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Радимо вам приготувати цей пікантний лимонад, який стане порятунком у літню спеку.

У спекотний літній день немає нічого кращого, ніж освіжаючий ковток прохолодного напою. Імбирний лимонад — це не просто смачний напій, але й джерело вітамінів та мікроелементів. Він бадьорить, тонізує та дарує відчуття легкості. Також, пропонуємо рецепт холодного чаю з персиком та м’ятою.

Приготувати імбирний лимонад вдома зовсім не складно. Для цього знадобиться лише кілька простих інгредієнтів:

  • Лимон — 2 шт.
  • Корінь імбиру — 2 см
  • Цукор або мед — за смаком
  • Вода — 2 л
  • М'ята — кілька листочків (за бажанням)

Приготування:

  1. Лимони добре помийте і наріжте кружечками.
  2. Імбир очистіть від шкірки і натріть на тертці або наріжте тонкими скибочками.
  3. У великому глечику змішайте лимони, імбир, цукор або мед.
  4. Залийте холодною водою і добре перемішайте.
  5. Дайте лимонаду настоятися протягом 1-2 годин, щоб він встиг насититися смаком і ароматом імбиру.
  6. Перед подачею процідіть лимонад через сито, щоб видалити шматочки лимона та імбиру.
  7. Додайте до склянки з лимонадом кілька листочків м'яти для освіжаючого аромату.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".

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