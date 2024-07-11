Пряний та освіжаючий смак за 5 хвилин: рецепт імбирного лимонаду

Радимо вам приготувати цей пікантний лимонад, який стане порятунком у літню спеку.

У спекотний літній день немає нічого кращого, ніж освіжаючий ковток прохолодного напою. Імбирний лимонад — це не просто смачний напій, але й джерело вітамінів та мікроелементів. Він бадьорить, тонізує та дарує відчуття легкості. Також, пропонуємо рецепт холодного чаю з персиком та м’ятою.

Приготувати імбирний лимонад вдома зовсім не складно. Для цього знадобиться лише кілька простих інгредієнтів:

Лимон — 2 шт.

Корінь імбиру — 2 см

Цукор або мед — за смаком

Вода — 2 л

М'ята — кілька листочків (за бажанням)

Приготування:

Лимони добре помийте і наріжте кружечками. Імбир очистіть від шкірки і натріть на тертці або наріжте тонкими скибочками. У великому глечику змішайте лимони, імбир, цукор або мед. Залийте холодною водою і добре перемішайте. Дайте лимонаду настоятися протягом 1-2 годин, щоб він встиг насититися смаком і ароматом імбиру. Перед подачею процідіть лимонад через сито, щоб видалити шматочки лимона та імбиру. Додайте до склянки з лимонадом кілька листочків м'яти для освіжаючого аромату.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".