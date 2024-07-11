Пряний та освіжаючий смак за 5 хвилин: рецепт імбирного лимонаду
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Радимо вам приготувати цей пікантний лимонад, який стане порятунком у літню спеку.
У спекотний літній день немає нічого кращого, ніж освіжаючий ковток прохолодного напою. Імбирний лимонад — це не просто смачний напій, але й джерело вітамінів та мікроелементів. Він бадьорить, тонізує та дарує відчуття легкості. Також, пропонуємо рецепт холодного чаю з персиком та м’ятою.
Приготувати імбирний лимонад вдома зовсім не складно. Для цього знадобиться лише кілька простих інгредієнтів:
- Лимон — 2 шт.
- Корінь імбиру — 2 см
- Цукор або мед — за смаком
- Вода — 2 л
- М'ята — кілька листочків (за бажанням)
Приготування:
- Лимони добре помийте і наріжте кружечками.
- Імбир очистіть від шкірки і натріть на тертці або наріжте тонкими скибочками.
- У великому глечику змішайте лимони, імбир, цукор або мед.
- Залийте холодною водою і добре перемішайте.
- Дайте лимонаду настоятися протягом 1-2 годин, щоб він встиг насититися смаком і ароматом імбиру.
- Перед подачею процідіть лимонад через сито, щоб видалити шматочки лимона та імбиру.
- Додайте до склянки з лимонадом кілька листочків м'яти для освіжаючого аромату.
Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".