10 хвилин і готово: рецепт лінивого хачапурі на сковорідці

Якщо зовсім немає часу, приготуйте таке ароматне хачапурі.

Хто не любить хачапурі? Ці рум'яні, ароматні пиріжки з сиром – справжня класика грузинської кухні. Але що робити, коли хочеться хачапурі, а часу на приготування немає? Не біда! Сьогодні ми поділимося з вами рецептом лінивих хачапурі на сковороді, які готуються за лічені хвилини.

Ця страва не потребує багато зусиль і спеціальних навичок, а результат вас приємно здивує. Швидкі, прості, ситні – ліниві хачапурі стануть чудовим сніданком, обідом або вечерею.

Інгредієнти:

250 г сиру (сулугуні, бринза, адигейський)

100 г кефіру або йогурту

1 яйце

100 г борошна

1/2 ч. л. соди

1/4 ч. л. солі

вершкове масло для смаження

Приготування:

Натріть сир: Натріть сир на крупній терці. Змішайте інгредієнти: У мисці змішайте кефір або йогурт, яйце, борошно, соду і сіль. Додайте тертий сир і добре перемішайте до однорідної маси. Смаження: Розігрійте сковороду на середньому вогні, додайте трохи вершкового масла. Викладіть тісто на сковороду ложкою, формуючи невеликі коржики. Обсмажте хачапурі: Обсмажте хачапурі з обох боків до золотистого кольору, по 2-3 хвилини з кожного боку. Подавайте: Подавайте ліниві хачапурі гарячими, посипавши зеленню або тертим сиром.

Порада:

Якщо тісто виходить занадто густим, додайте трохи більше кефіру або йогурту.

Також можна додати до тіста трохи зелені, наприклад, кропу або петрушки.

Ліниві хачапурі можна подавати з улюбленим соусом, наприклад, з томатним або сметанним.

А якщо ви любите солоні сніданки рекомендуємо також приготувати ліниві млинці за рецептом "Телеграфа". Також, пропонуємо рецепт оладок без молока та яєць.