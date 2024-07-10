Рус

10 хвилин і готово: рецепт лінивого хачапурі на сковорідці

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Таке хачапурі вразить навіть найвибагливіші гурмани (зображення створено за допомогою ШІ)
Таке хачапурі вразить навіть найвибагливіші гурмани (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо зовсім немає часу, приготуйте таке ароматне хачапурі.

Хто не любить хачапурі? Ці рум'яні, ароматні пиріжки з сиром – справжня класика грузинської кухні. Але що робити, коли хочеться хачапурі, а часу на приготування немає? Не біда! Сьогодні ми поділимося з вами рецептом лінивих хачапурі на сковороді, які готуються за лічені хвилини.

Ця страва не потребує багато зусиль і спеціальних навичок, а результат вас приємно здивує. Швидкі, прості, ситні – ліниві хачапурі стануть чудовим сніданком, обідом або вечерею.

Інгредієнти:

  • 250 г сиру (сулугуні, бринза, адигейський)
  • 100 г кефіру або йогурту
  • 1 яйце
  • 100 г борошна
  • 1/2 ч. л. соди
  • 1/4 ч. л. солі
  • вершкове масло для смаження

Приготування:

  1. Натріть сир: Натріть сир на крупній терці.
  2. Змішайте інгредієнти: У мисці змішайте кефір або йогурт, яйце, борошно, соду і сіль. Додайте тертий сир і добре перемішайте до однорідної маси.
  3. Смаження: Розігрійте сковороду на середньому вогні, додайте трохи вершкового масла. Викладіть тісто на сковороду ложкою, формуючи невеликі коржики.
  4. Обсмажте хачапурі: Обсмажте хачапурі з обох боків до золотистого кольору, по 2-3 хвилини з кожного боку.
  5. Подавайте: Подавайте ліниві хачапурі гарячими, посипавши зеленню або тертим сиром.

Порада:

  • Якщо тісто виходить занадто густим, додайте трохи більше кефіру або йогурту.
  • Також можна додати до тіста трохи зелені, наприклад, кропу або петрушки.
  • Ліниві хачапурі можна подавати з улюбленим соусом, наприклад, з томатним або сметанним.

А якщо ви любите солоні сніданки рекомендуємо також приготувати ліниві млинці за рецептом "Телеграфа". Також, пропонуємо рецепт оладок без молока та яєць.

Теги:
#Рецепт #хачапурі #їжа-Телеграф