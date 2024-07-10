10 хвилин і готово: рецепт лінивого хачапурі на сковорідці
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Якщо зовсім немає часу, приготуйте таке ароматне хачапурі.
Хто не любить хачапурі? Ці рум'яні, ароматні пиріжки з сиром – справжня класика грузинської кухні. Але що робити, коли хочеться хачапурі, а часу на приготування немає? Не біда! Сьогодні ми поділимося з вами рецептом лінивих хачапурі на сковороді, які готуються за лічені хвилини.
Ця страва не потребує багато зусиль і спеціальних навичок, а результат вас приємно здивує. Швидкі, прості, ситні – ліниві хачапурі стануть чудовим сніданком, обідом або вечерею.
Інгредієнти:
- 250 г сиру (сулугуні, бринза, адигейський)
- 100 г кефіру або йогурту
- 1 яйце
- 100 г борошна
- 1/2 ч. л. соди
- 1/4 ч. л. солі
- вершкове масло для смаження
Приготування:
- Натріть сир: Натріть сир на крупній терці.
- Змішайте інгредієнти: У мисці змішайте кефір або йогурт, яйце, борошно, соду і сіль. Додайте тертий сир і добре перемішайте до однорідної маси.
- Смаження: Розігрійте сковороду на середньому вогні, додайте трохи вершкового масла. Викладіть тісто на сковороду ложкою, формуючи невеликі коржики.
- Обсмажте хачапурі: Обсмажте хачапурі з обох боків до золотистого кольору, по 2-3 хвилини з кожного боку.
- Подавайте: Подавайте ліниві хачапурі гарячими, посипавши зеленню або тертим сиром.
Порада:
- Якщо тісто виходить занадто густим, додайте трохи більше кефіру або йогурту.
- Також можна додати до тіста трохи зелені, наприклад, кропу або петрушки.
- Ліниві хачапурі можна подавати з улюбленим соусом, наприклад, з томатним або сметанним.
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