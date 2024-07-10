Класичний рецепт легендарної страви: як приготувати крильця баффало

Ці крильця дуже просто та швидко готуються, а результат вас вразить.

Любителі пікантної кухні, збирайтеся! Сьогодні ми поділимося з вами рецептом страви, яка підкорить ваші смакові рецептори та розбудить вогонь у вашому серці – крильця Баффало. Ця страва родом з американського міста Баффало, штат Нью-Йорк, але вже давно завоювала популярність у всьому світі. Також, пропонуємо рецепт курки теріяки з броколі у духовці.

Секрет крилець Баффало в їхній маринаді. Він робиться на основі гострого соусу "Франк'с РедХот", який надає крильцям неповторного смаку та аромату. Приготувати його вдома зовсім не складно, а результат вас приємно здивує.

Інгредієнти:

1 кг курячих крилець

100 г вершкового масла

100 мл гострого соусу "Франк'с РедХот"

50 г меду

2 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. часникового порошку

1 ч. л. паприки

1/2 ч. л. солі

1/4 ч. л. чорного перцю

Приготування:

Підготуйте крильця: Розріжте крильця на 3 частини по суглобах. Кінцеві фаланги можна використовувати для бульйону або інших страв. Ретельно промийте крильця під проточною водою і просушіть паперовими рушниками. Приготуйте маринад: У мисці розтопіть вершкове масло на повільному вогні. Додайте гострий соус "Франк'с РедХот", мед, оливкову олію, часниковий порошок, паприку, сіль і чорний перець. Добре перемішайте всі інгредієнти, щоб отримати однорідну масу. Замаринуйте крильця: Перекладіть крильця в миску з маринадом і ретельно обмажте їх з усіх боків. Залиште крильця маринуватися в холодильнику щонайменше на 2 години, а краще на ніч. Запікання: Розігрійте духовку до 200°C. Застеліть деко пергаментним папером. Викладіть замариновані крильця на деко і запікайте протягом 20-25 хвилин, або до золотистого кольору. Перевертайте крильця 1-2 рази під час запікання. Подача: Готові крильця Баффало подавайте гарячими з улюбленими соусами, наприклад, з соусом ранч або блю чіз. Також можна додати свіжі овочі, такі як селера або морква.

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