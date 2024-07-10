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Класичний рецепт легендарної страви: як приготувати крильця баффало

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Ці крильця стануть вашою улюбленою закускою (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 10 липня 2024, 10:02
Ці крильця стануть вашою улюбленою закускою (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ці крильця дуже просто та швидко готуються, а результат вас вразить.

Любителі пікантної кухні, збирайтеся! Сьогодні ми поділимося з вами рецептом страви, яка підкорить ваші смакові рецептори та розбудить вогонь у вашому серці – крильця Баффало. Ця страва родом з американського міста Баффало, штат Нью-Йорк, але вже давно завоювала популярність у всьому світі. Також, пропонуємо рецепт курки теріяки з броколі у духовці.

Секрет крилець Баффало в їхній маринаді. Він робиться на основі гострого соусу "Франк'с РедХот", який надає крильцям неповторного смаку та аромату. Приготувати його вдома зовсім не складно, а результат вас приємно здивує.

Інгредієнти:

  • 1 кг курячих крилець
  • 100 г вершкового масла
  • 100 мл гострого соусу "Франк'с РедХот"
  • 50 г меду
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 ч. л. часникового порошку
  • 1 ч. л. паприки
  • 1/2 ч. л. солі
  • 1/4 ч. л. чорного перцю

Приготування:

  1. Підготуйте крильця: Розріжте крильця на 3 частини по суглобах. Кінцеві фаланги можна використовувати для бульйону або інших страв. Ретельно промийте крильця під проточною водою і просушіть паперовими рушниками.
  2. Приготуйте маринад: У мисці розтопіть вершкове масло на повільному вогні. Додайте гострий соус "Франк'с РедХот", мед, оливкову олію, часниковий порошок, паприку, сіль і чорний перець. Добре перемішайте всі інгредієнти, щоб отримати однорідну масу.
  3. Замаринуйте крильця: Перекладіть крильця в миску з маринадом і ретельно обмажте їх з усіх боків. Залиште крильця маринуватися в холодильнику щонайменше на 2 години, а краще на ніч.
  4. Запікання: Розігрійте духовку до 200°C. Застеліть деко пергаментним папером. Викладіть замариновані крильця на деко і запікайте протягом 20-25 хвилин, або до золотистого кольору. Перевертайте крильця 1-2 рази під час запікання.
  5. Подача: Готові крильця Баффало подавайте гарячими з улюбленими соусами, наприклад, з соусом ранч або блю чіз. Також можна додати свіжі овочі, такі як селера або морква.

А ще близьким можна сподобатися макарони з ковбасками у томатному соусі. Також рекомендуємо приготувати макарони з гарбузом та беконом за рецептом "Телеграфа".

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