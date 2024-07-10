Тане у роті та дуже просто готується: рецепт малинового мусу

Приготування цього десерту не займе у вас багато часу.

Літо – це пора не лише спекотних днів та довгих вечорів, але й щедрого розмаїття ягід. Серед них особливе місце посідає малина – соковита, ароматна, з кислинкою, що освіжає. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ніжного й вишуканого десерту, який підкорить серця ваших рідних та друзів – малинового мусу. Також, пропонуємо рецепт консервованих персиків.

Цей десерт не потребує багато часу чи складних інгредієнтів, але результат вас приємно здивує. Повітряний, ніжний, з насиченим малиновим смаком, він стане окрасою будь-якого столу.

Інгредієнти:

200 г свіжої малини

100 г цукру

200 мл вершків (33%)

10 г желатину

50 мл води

Сік половини лимона

Приготування:

Малинове пюре:

Переберіть малину, видаліть плодоніжки.

100 г ягід відкладіть для декору.

Решту малини подрібніть блендером до стану пюре.

Процідіть пюре через сито, щоб видалити кісточки.

Додайте до пюре цукор і лимонний сік, добре перемішайте.

Желатин:

Замочіть желатин у холодній воді на 5-7 хвилин.

Коли желатин набубнявіє, розігрійте його на водяній бані до повного розчинення.

Не перегрівайте желатин, адже він втратить свої властивості.

Збивання вершків:

Охолодіть вершки до 4°C.

Збийте вершки до стійких піків.

Об'єднання інгредієнтів:

До малинового пюре додайте розчинений желатин і обережно перемішайте.

Поступово введіть збиті вершки, акуратно вимішуючи ложкою, щоб зберегти повітряність мусу.

Формування десерту:

Розлийте мус у формочки або креманки.

Відправте десерт у холодильник щонайменше на 2 години, щоб він застиг.

Подача:

Перед подачею прикрасьте мус свіжими малиною, м'ятою або тертим шоколадом.

Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.