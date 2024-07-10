Тане у роті та дуже просто готується: рецепт малинового мусу
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Приготування цього десерту не займе у вас багато часу.
Літо – це пора не лише спекотних днів та довгих вечорів, але й щедрого розмаїття ягід. Серед них особливе місце посідає малина – соковита, ароматна, з кислинкою, що освіжає. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ніжного й вишуканого десерту, який підкорить серця ваших рідних та друзів – малинового мусу. Також, пропонуємо рецепт консервованих персиків.
Цей десерт не потребує багато часу чи складних інгредієнтів, але результат вас приємно здивує. Повітряний, ніжний, з насиченим малиновим смаком, він стане окрасою будь-якого столу.
Інгредієнти:
- 200 г свіжої малини
- 100 г цукру
- 200 мл вершків (33%)
- 10 г желатину
- 50 мл води
- Сік половини лимона
Приготування:
Малинове пюре:
- Переберіть малину, видаліть плодоніжки.
- 100 г ягід відкладіть для декору.
- Решту малини подрібніть блендером до стану пюре.
- Процідіть пюре через сито, щоб видалити кісточки.
- Додайте до пюре цукор і лимонний сік, добре перемішайте.
Желатин:
- Замочіть желатин у холодній воді на 5-7 хвилин.
- Коли желатин набубнявіє, розігрійте його на водяній бані до повного розчинення.
- Не перегрівайте желатин, адже він втратить свої властивості.
Збивання вершків:
- Охолодіть вершки до 4°C.
- Збийте вершки до стійких піків.
Об'єднання інгредієнтів:
- До малинового пюре додайте розчинений желатин і обережно перемішайте.
- Поступово введіть збиті вершки, акуратно вимішуючи ложкою, щоб зберегти повітряність мусу.
Формування десерту:
- Розлийте мус у формочки або креманки.
- Відправте десерт у холодильник щонайменше на 2 години, щоб він застиг.
Подача:
Перед подачею прикрасьте мус свіжими малиною, м'ятою або тертим шоколадом.
Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.