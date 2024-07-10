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Тане у роті та дуже просто готується: рецепт малинового мусу

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Малиновий мус стане вашим улюбленим десертом (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 10 липня 2024, 09:56
Малиновий мус стане вашим улюбленим десертом (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цього десерту не займе у вас багато часу.

Літо – це пора не лише спекотних днів та довгих вечорів, але й щедрого розмаїття ягід. Серед них особливе місце посідає малина – соковита, ароматна, з кислинкою, що освіжає. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом ніжного й вишуканого десерту, який підкорить серця ваших рідних та друзів – малинового мусу. Також, пропонуємо рецепт консервованих персиків.

Цей десерт не потребує багато часу чи складних інгредієнтів, але результат вас приємно здивує. Повітряний, ніжний, з насиченим малиновим смаком, він стане окрасою будь-якого столу.

Інгредієнти:

  • 200 г свіжої малини
  • 100 г цукру
  • 200 мл вершків (33%)
  • 10 г желатину
  • 50 мл води
  • Сік половини лимона

Приготування:

Малинове пюре:

  • Переберіть малину, видаліть плодоніжки.
  • 100 г ягід відкладіть для декору.
  • Решту малини подрібніть блендером до стану пюре.
  • Процідіть пюре через сито, щоб видалити кісточки.
  • Додайте до пюре цукор і лимонний сік, добре перемішайте.

Желатин:

  • Замочіть желатин у холодній воді на 5-7 хвилин.
  • Коли желатин набубнявіє, розігрійте його на водяній бані до повного розчинення.
  • Не перегрівайте желатин, адже він втратить свої властивості.

Збивання вершків:

  • Охолодіть вершки до 4°C.
  • Збийте вершки до стійких піків.

Об'єднання інгредієнтів:

  • До малинового пюре додайте розчинений желатин і обережно перемішайте.
  • Поступово введіть збиті вершки, акуратно вимішуючи ложкою, щоб зберегти повітряність мусу.

Формування десерту:

  • Розлийте мус у формочки або креманки.
  • Відправте десерт у холодильник щонайменше на 2 години, щоб він застиг.

Подача:

Перед подачею прикрасьте мус свіжими малиною, м'ятою або тертим шоколадом.

Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.

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