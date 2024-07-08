Ідеально до спагеті: рецепт мітболів у томатному соусі
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Ця страва є чудовим варіантом ситного обіду або вечері.
Мітболи — це страва, яка не потребує представлення. Її люблять дорослі та діти, вона чудово підходить для сімейної вечері або обіду з друзями. А ще мітболи неймовірно смачні та ситні, адже в них поєднано ніжне м'ясо, ароматні трави та насичений томатний соус.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом класичних мітболів у томатному соусі, які з легкістю можна приготувати вдома. Ця страва не потребує багато часу та зусиль, але гарантує феєрію смаків, яка підкорить серця ваших близьких.
Інгредієнти:
- 500 г фаршу (свинина, яловичина або суміш)
- 1 цибулина
- 1 зубчик часнику
- 1 яйце
- 1 скибочка білого хліба, замочена в молоці
- 50 г панірувальних сухарів
- 1 столова ложка рубаної петрушки
- Сіль та перець за смаком
Для томатного соусу:
- 400 г томатів у власному соку
- 1 цибулина
- 1 зубчик часнику
- 1 столова ложка оливкової олії
- 1 столова ложка томатної пасти
- 1 чайна ложка цукру
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Цибулю та часник подрібніть.
- У мисці змішайте фарш, цибулю, часник, яйце, віджатий хліб, панірувальні сухарі, петрушку, сіль та перець. Добре вимішайте фарш, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися.
- З фаршу сформуйте невеликі, круглі мітболи.
- У сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте мітболи на середньому вогні протягом 5-7 хвилин з кожного боку, або до золотистої скоринки.
- Для томатного соусу подрібніть цибулю та часник.
- У каструлі розігрійте оливкову олію, обсмажте цибулю та часник до м'якості.
- Додайте подрібнені томати, томатну пасту, цукор, сіль та перець. Перемішайте та доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь та тушкуйте соус протягом 15-20 хвилин, або доки він не загусне.
- Готові мітболи додайте до томатного соусу, перемішайте та тушкуйте ще 10 хвилин.
- Подавайте мітболи в томатному соусі з гарніром з макаронів,
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