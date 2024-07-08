Ідеально до спагеті: рецепт мітболів у томатному соусі

Ця страва є чудовим варіантом ситного обіду або вечері.

Мітболи — це страва, яка не потребує представлення. Її люблять дорослі та діти, вона чудово підходить для сімейної вечері або обіду з друзями. А ще мітболи неймовірно смачні та ситні, адже в них поєднано ніжне м'ясо, ароматні трави та насичений томатний соус.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом класичних мітболів у томатному соусі, які з легкістю можна приготувати вдома. Ця страва не потребує багато часу та зусиль, але гарантує феєрію смаків, яка підкорить серця ваших близьких.

Інгредієнти:

500 г фаршу (свинина, яловичина або суміш)

1 цибулина

1 зубчик часнику

1 яйце

1 скибочка білого хліба, замочена в молоці

50 г панірувальних сухарів

1 столова ложка рубаної петрушки

Сіль та перець за смаком

Для томатного соусу:

400 г томатів у власному соку

1 цибулина

1 зубчик часнику

1 столова ложка оливкової олії

1 столова ложка томатної пасти

1 чайна ложка цукру

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Цибулю та часник подрібніть. У мисці змішайте фарш, цибулю, часник, яйце, віджатий хліб, панірувальні сухарі, петрушку, сіль та перець. Добре вимішайте фарш, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілилися. З фаршу сформуйте невеликі, круглі мітболи. У сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте мітболи на середньому вогні протягом 5-7 хвилин з кожного боку, або до золотистої скоринки. Для томатного соусу подрібніть цибулю та часник. У каструлі розігрійте оливкову олію, обсмажте цибулю та часник до м'якості. Додайте подрібнені томати, томатну пасту, цукор, сіль та перець. Перемішайте та доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь та тушкуйте соус протягом 15-20 хвилин, або доки він не загусне. Готові мітболи додайте до томатного соусу, перемішайте та тушкуйте ще 10 хвилин. Подавайте мітболи в томатному соусі з гарніром з макаронів,

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