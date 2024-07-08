Салат з 5 хвилин з 2 інгредієнтів: рецепт італійського капрезе

Цей салат дуже просто та легко готується, але вразить смаком.

Літо щедро дарує нам не лише сонячні дні та тепло, але й багатство свіжих овочів та фруктів. Саме з них італійські кухарі створюють свої кулінарні шедеври, які вражають простотою та вишуканістю. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом одного з найвідоміших італійських салатів — капрезе, який зачаровує своїм гармонійним поєднанням смаків та яскравими фарбами. Також, пропонуємо рецепт салату зі стручкової квасолі з помідорами.

Капрезе — це не просто салат, а справжня симфонія смаку, що поєднує в собі соковитість томатів, ніжну вершковість моцарели та свіжу пікантність базиліку. Ця страва не потребує багато часу та інгредієнтів, але гарантує справжню феєрію смаків, яка перенесе вас на сонячні простори Італії.

Інгредієнти:

4 стиглих томати

250 г моцарели

Свіжий базилік

Оливкова олія

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Томати помийте, обсушіть та наріжте кружечками товщиною близько 1 см. Моцарелу наріжте кружечками такої ж товщини, як і томати. Викладіть томати та моцарелу на тарілку, чергуючи їх. Додайте листочки базиліку між шарами томатів та моцарели. Збризніть салат оливковою олією, посоліть та поперчіть за смаком.

Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.