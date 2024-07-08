Як у мексиканському ресторані: рецепт сальси з запечених помідорів

Така сальса чудово смакує з начос чи мексиканською тортильєю.

Літо щедро дарує нам не лише сонячні дні, але й щедру палітру овочів, з яких можна творити кулінарні шедеври. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно смачної та ароматної сальси з запечених помідорів, яка стане справжньою окрасою будь-якого столу.

Ця сальса не лише вражає своїм смаком, але й дає змогу по-новому поглянути на звичні овочі. Завдяки запіканню, помідори стають м'якими, соковитими та набувають насиченого, карамельного смаку, який чудово поєднується з пікантністю перцю та свіжістю цибулі.

Інгредієнти:

4 великі помідори

1 цибулина

1 зелений перець чилі (за бажанням)

2 зубчики часнику

1 столова ложка оливкової олії

1 столова ложка рубаної свіжої кінзи

1/2 чайної ложки солі

1/4 чайної ложки чорного меленого перцю

Приготування:

Розігрійте духовку до 200°C. Помідори помийте, обсушіть та розріжте навпіл. Викладіть помідори зрізом вгору на деко, застелене пергаментом. Додайте подрібнену цибулю, перець чилі (якщо використовуєте) та часник. Збризніть овочі оливковою олією, посоліть та поперчіть. Запікайте протягом 30-40 хвилин, або доки помідори не стануть м'якими та не почнуть підрум'янюватися. Перекладіть запечені овочі у блендер та подрібніть до бажаної консистенції. Додайте кінзу та ще раз подрібніть протягом декількох секунд. Спробуйте сальсу на смак і за потреби додайте ще солі або перцю. Подавайте сальсу до м'яса, риби, овочів або використовуйте як соус до начос.

Поради:

Для більш пікантного смаку, можете додати до сальси трохи гострого перцю халапеньо.

Замість кінзи можна використовувати свіжу петрушку або м'яту.

Якщо ви не маєте блендера, можете подрібнити овочі вручну за допомогою гострого ножа.

Сальса з запечених помідорів чудово зберігається в холодильнику протягом 3-4 днів.

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