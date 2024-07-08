Як у мексиканському ресторані: рецепт сальси з запечених помідорів
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Така сальса чудово смакує з начос чи мексиканською тортильєю.
Літо щедро дарує нам не лише сонячні дні, але й щедру палітру овочів, з яких можна творити кулінарні шедеври. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно смачної та ароматної сальси з запечених помідорів, яка стане справжньою окрасою будь-якого столу.
Ця сальса не лише вражає своїм смаком, але й дає змогу по-новому поглянути на звичні овочі. Завдяки запіканню, помідори стають м'якими, соковитими та набувають насиченого, карамельного смаку, який чудово поєднується з пікантністю перцю та свіжістю цибулі.
Інгредієнти:
- 4 великі помідори
- 1 цибулина
- 1 зелений перець чилі (за бажанням)
- 2 зубчики часнику
- 1 столова ложка оливкової олії
- 1 столова ложка рубаної свіжої кінзи
- 1/2 чайної ложки солі
- 1/4 чайної ложки чорного меленого перцю
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200°C.
- Помідори помийте, обсушіть та розріжте навпіл.
- Викладіть помідори зрізом вгору на деко, застелене пергаментом.
- Додайте подрібнену цибулю, перець чилі (якщо використовуєте) та часник.
- Збризніть овочі оливковою олією, посоліть та поперчіть.
- Запікайте протягом 30-40 хвилин, або доки помідори не стануть м'якими та не почнуть підрум'янюватися.
- Перекладіть запечені овочі у блендер та подрібніть до бажаної консистенції.
- Додайте кінзу та ще раз подрібніть протягом декількох секунд.
- Спробуйте сальсу на смак і за потреби додайте ще солі або перцю.
- Подавайте сальсу до м'яса, риби, овочів або використовуйте як соус до начос.
Поради:
- Для більш пікантного смаку, можете додати до сальси трохи гострого перцю халапеньо.
- Замість кінзи можна використовувати свіжу петрушку або м'яту.
- Якщо ви не маєте блендера, можете подрібнити овочі вручну за допомогою гострого ножа.
- Сальса з запечених помідорів чудово зберігається в холодильнику протягом 3-4 днів.
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