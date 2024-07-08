Ідеально для спекотних днів: рецепт крижаної ром-коли
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Приготування цього коктейлю займе у вас лічені хвилини.
Літо у розпалі, а це значить, що час шукати нові освіжаючі напої, які не лише втамують спрагу, але й подарують приємний настрій. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом класичного коктейлю ром-кола, який завоював серця романтиків усього світу. Також, пропонуємо рецепт малинового мохіто.
Інгредієнти:
- 50 мл білого рому
- 100 мл коли
- 20 мл лаймового соку
- 10 мл цукрового сиропу (за бажанням)
- Лайм для декору
- Лід
Приготування:
- Наповніть високу склянку льодом.
- Додайте ром, лаймовий сік та цукровий сироп (якщо використовуєте).
- Акуратно влийте колу, намагаючись зберегти шипучість.
- Перемішайте барною ложкою.
- Прикрасьте скибочкою лайма та подавайте.
Поради:
- Для більш насиченого смаку рому, використовуйте темний ром.
- Замість цукрового сиропу можна використовувати мед або сироп з маракуї.
- Додайте м'яту або трохи базиліку для свіжості.
- Для експерименту замініть лайм на лимон або апельсин.
- Якщо хочете зробити коктейль безалкогольним, замініть ром на імбирний ель або газовану воду з фруктовим соком.
"Телеграф" нагадує, що вживання алкоголю шкідливе для вашого здороі'я та закликає не зловживати міцними напоями, а споживати їх відповідально.
Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".