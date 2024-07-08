Рус

Ідеально для спекотних днів: рецепт крижаної ром-коли

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Цей коктейль підкорює з першого ковтка (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 08 липня 2024, 10:18
Цей коктейль підкорює з першого ковтка (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цього коктейлю займе у вас лічені хвилини.

Літо у розпалі, а це значить, що час шукати нові освіжаючі напої, які не лише втамують спрагу, але й подарують приємний настрій. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом класичного коктейлю ром-кола, який завоював серця романтиків усього світу. Також, пропонуємо рецепт малинового мохіто.

Інгредієнти:

  • 50 мл білого рому
  • 100 мл коли
  • 20 мл лаймового соку
  • 10 мл цукрового сиропу (за бажанням)
  • Лайм для декору
  • Лід

Приготування:

  1. Наповніть високу склянку льодом.
  2. Додайте ром, лаймовий сік та цукровий сироп (якщо використовуєте).
  3. Акуратно влийте колу, намагаючись зберегти шипучість.
  4. Перемішайте барною ложкою.
  5. Прикрасьте скибочкою лайма та подавайте.

Поради:

  • Для більш насиченого смаку рому, використовуйте темний ром.
  • Замість цукрового сиропу можна використовувати мед або сироп з маракуї.
  • Додайте м'яту або трохи базиліку для свіжості.
  • Для експерименту замініть лайм на лимон або апельсин.
  • Якщо хочете зробити коктейль безалкогольним, замініть ром на імбирний ель або газовану воду з фруктовим соком.

"Телеграф" нагадує, що вживання алкоголю шкідливе для вашого здороі'я та закликає не зловживати міцними напоями, а споживати їх відповідально.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".

Теги:
#Рецепт #Коктейль #їжа-Телеграф