Ідеально для спекотних днів: рецепт крижаної ром-коли

Приготування цього коктейлю займе у вас лічені хвилини.

Літо у розпалі, а це значить, що час шукати нові освіжаючі напої, які не лише втамують спрагу, але й подарують приємний настрій. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом класичного коктейлю ром-кола, який завоював серця романтиків усього світу. Також, пропонуємо рецепт малинового мохіто.

Інгредієнти:

50 мл білого рому

100 мл коли

20 мл лаймового соку

10 мл цукрового сиропу (за бажанням)

Лайм для декору

Лід

Приготування:

Наповніть високу склянку льодом. Додайте ром, лаймовий сік та цукровий сироп (якщо використовуєте). Акуратно влийте колу, намагаючись зберегти шипучість. Перемішайте барною ложкою. Прикрасьте скибочкою лайма та подавайте.

Поради:

Для більш насиченого смаку рому, використовуйте темний ром.

Замість цукрового сиропу можна використовувати мед або сироп з маракуї.

Додайте м'яту або трохи базиліку для свіжості.

Для експерименту замініть лайм на лимон або апельсин.

Якщо хочете зробити коктейль безалкогольним, замініть ром на імбирний ель або газовану воду з фруктовим соком.

"Телеграф" нагадує, що вживання алкоголю шкідливе для вашого здороі'я та закликає не зловживати міцними напоями, а споживати їх відповідально.

Вдома також можна приготувати полуничний лимонад. Також,ми ділились рецептом "Живчику".