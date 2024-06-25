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10 хвилин в готово: рецепт молодої картоплі з розмарином

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Ця картопля виходить дуже ароматною та смачною (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 25 червня 2024, 11:09
Ця картопля виходить дуже ароматною та смачною (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

На приготування цієї картоплі піде мінімум часу.

Молода картопля – це справжній дар літа, адже вона має неповторний ніжний смак та аромат. Її можна приготувати безліччю різних способів, але один з найпростіших і найсмачніших – це запекти з розмарином.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом приготування ароматної картоплі, яка стане чудовою вечерею або доповненням до обіду.

Інгредієнти:

  • 1 кг молодої картоплі
  • 3 ст. л. оливкової олії
  • 4 зубчики часнику
  • 4-5 гілочок розмарину
  • Сіль та перець за смаком

Покрокова інструкція:

  1. Підготуємо картоплю. Ретельно вимийте молоду картоплю під проточною водою, не очищуючи її.
  2. Замаринуємо картоплю. У великій мисці змішайте оливкову олію, подрібнений часник, листя розмарину, сіль та перець. Додайте картоплю і добре перемішайте, щоб вона повністю покрилася маринадом.
  3. Запікаємо картоплю. Викладіть картоплю в один шар на деко, застелене пергаментним папером. Запікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин, або до золотистої скоринки.
  4. Подаємо страву. Готову картоплю посипте подрібненим розмарином і подавайте до столу з вашими улюбленими соусами або салатами.

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