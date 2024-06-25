10 хвилин в готово: рецепт молодої картоплі з розмарином
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На приготування цієї картоплі піде мінімум часу.
Молода картопля – це справжній дар літа, адже вона має неповторний ніжний смак та аромат. Її можна приготувати безліччю різних способів, але один з найпростіших і найсмачніших – це запекти з розмарином.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом приготування ароматної картоплі, яка стане чудовою вечерею або доповненням до обіду.
Інгредієнти:
- 1 кг молодої картоплі
- 3 ст. л. оливкової олії
- 4 зубчики часнику
- 4-5 гілочок розмарину
- Сіль та перець за смаком
Покрокова інструкція:
- Підготуємо картоплю. Ретельно вимийте молоду картоплю під проточною водою, не очищуючи її.
- Замаринуємо картоплю. У великій мисці змішайте оливкову олію, подрібнений часник, листя розмарину, сіль та перець. Додайте картоплю і добре перемішайте, щоб вона повністю покрилася маринадом.
- Запікаємо картоплю. Викладіть картоплю в один шар на деко, застелене пергаментним папером. Запікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин, або до золотистої скоринки.
- Подаємо страву. Готову картоплю посипте подрібненим розмарином і подавайте до столу з вашими улюбленими соусами або салатами.
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