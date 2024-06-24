Всі змішали і в духовку: рецепт курячих стегенець з молодою картоплею
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Якщо у вас немає багато часу на приготування їжі, спробуйте приготувати цю страву.
Ароматні курячі стегна з ніжною молодою картоплею – це класика української кухні, яка завжди виходить смачною та ситною. Ця страва стане чудовою вечерею для всієї родини або обідом у вихідний день. Також, пропонуємо рецепт чахохбілі з куркою.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом приготування страви, де курячі стегна запікаються разом з молодою картоплею, овочами та ароматними травами. Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
- 4 курячі стегна
- 1 кг молодої картоплі
- 1 цибулина
- 1 морква
- 1 зелений кабачок
- 1 червоний болгарський перець
- 2 зубчики часнику
- 1 пучок зелені (петрушка, кріп)
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. солі
- 1/2 ч. л. чорного меленого перцю
- 1 ч. л. паприки
- 1/2 ч. л. орегано
- 1/4 ч. л. чебрецю
Приготування:
- Курячі стегна вимийте, обсушіть паперовими рушниками.
- У мисці змішайте сіль, перець, паприку, орегано та чебрець. Натріть цією сумішшю курячі стегна з усіх боків.
- Молоду картоплю ретельно вимийте, залишаючи шкірку.
- Цибулю очистіть і наріжте кубиками.
- Моркву очистіть і натріть на крупній терці.
- Кабачок і перець помийте, наріжте кубиками.
- Часник подрібніть.
- У великій мисці змішайте курячі стегна, картоплю, цибулю, моркву, кабачок, перець і часник. Додайте оливкову олію і добре перемішайте, щоб всі інгредієнти були рівномірно вкриті олією.
- Викладіть суміш на деко, застелене пергаментним папером.
- Запікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 1-1,5 години, до готовності курки та картоплі.
- За 10 хвилин до готовності посипте страву дрібно нарізаною зеленню.
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