Всі змішали і в духовку: рецепт курячих стегенець з молодою картоплею

Якщо у вас немає багато часу на приготування їжі, спробуйте приготувати цю страву.

Ароматні курячі стегна з ніжною молодою картоплею – це класика української кухні, яка завжди виходить смачною та ситною. Ця страва стане чудовою вечерею для всієї родини або обідом у вихідний день. Також, пропонуємо рецепт чахохбілі з куркою.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом приготування страви, де курячі стегна запікаються разом з молодою картоплею, овочами та ароматними травами. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

4 курячі стегна

1 кг молодої картоплі

1 цибулина

1 морква

1 зелений кабачок

1 червоний болгарський перець

2 зубчики часнику

1 пучок зелені (петрушка, кріп)

2 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. солі

1/2 ч. л. чорного меленого перцю

1 ч. л. паприки

1/2 ч. л. орегано

1/4 ч. л. чебрецю

Приготування:

Курячі стегна вимийте, обсушіть паперовими рушниками. У мисці змішайте сіль, перець, паприку, орегано та чебрець. Натріть цією сумішшю курячі стегна з усіх боків. Молоду картоплю ретельно вимийте, залишаючи шкірку. Цибулю очистіть і наріжте кубиками. Моркву очистіть і натріть на крупній терці. Кабачок і перець помийте, наріжте кубиками. Часник подрібніть. У великій мисці змішайте курячі стегна, картоплю, цибулю, моркву, кабачок, перець і часник. Додайте оливкову олію і добре перемішайте, щоб всі інгредієнти були рівномірно вкриті олією. Викладіть суміш на деко, застелене пергаментним папером. Запікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 1-1,5 години, до готовності курки та картоплі. За 10 хвилин до готовності посипте страву дрібно нарізаною зеленню.

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