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Всі змішали і в духовку: рецепт курячих стегенець з молодою картоплею

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ця курка стане чудовим варіантом обіду (зображення створено за допомогою ШІ)
Ця курка стане чудовим варіантом обіду (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо у вас немає багато часу на приготування їжі, спробуйте приготувати цю страву.

Ароматні курячі стегна з ніжною молодою картоплею – це класика української кухні, яка завжди виходить смачною та ситною. Ця страва стане чудовою вечерею для всієї родини або обідом у вихідний день. Також, пропонуємо рецепт чахохбілі з куркою.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом приготування страви, де курячі стегна запікаються разом з молодою картоплею, овочами та ароматними травами. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

  • 4 курячі стегна
  • 1 кг молодої картоплі
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 1 зелений кабачок
  • 1 червоний болгарський перець
  • 2 зубчики часнику
  • 1 пучок зелені (петрушка, кріп)
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 ч. л. солі
  • 1/2 ч. л. чорного меленого перцю
  • 1 ч. л. паприки
  • 1/2 ч. л. орегано
  • 1/4 ч. л. чебрецю

Приготування:

  1. Курячі стегна вимийте, обсушіть паперовими рушниками.
  2. У мисці змішайте сіль, перець, паприку, орегано та чебрець. Натріть цією сумішшю курячі стегна з усіх боків.
  3. Молоду картоплю ретельно вимийте, залишаючи шкірку.
  4. Цибулю очистіть і наріжте кубиками.
  5. Моркву очистіть і натріть на крупній терці.
  6. Кабачок і перець помийте, наріжте кубиками.
  7. Часник подрібніть.
  8. У великій мисці змішайте курячі стегна, картоплю, цибулю, моркву, кабачок, перець і часник. Додайте оливкову олію і добре перемішайте, щоб всі інгредієнти були рівномірно вкриті олією.
  9. Викладіть суміш на деко, застелене пергаментним папером.
  10. Запікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 1-1,5 години, до готовності курки та картоплі.
  11. За 10 хвилин до готовності посипте страву дрібно нарізаною зеленню.

Подаємо готові шашлики з маринованими помідорами. Також, пропонуємо рецепт вірменського шашлика.

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#Рецепт #Курка #їжа-Телеграф