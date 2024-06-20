Перетерта з цукром смородина: смак літа на вашій кухні
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Сородина з цукром — це чудова ідея для зимової заготовки
Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — соковиті кабачки, які стають основою для безлічі смачних та корисних страв. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати кабачкову локшину з часником та травами, яка стане чудовим гарніром або самостійною стравою. Також, пропонуємо рецепт смачної вечері з кабачка.
Ця страва проста у приготуванні, не потребує багато часу та інгредієнтів, але при цьому неймовірно смачна та ароматна.
Інгредієнти:
- 2 кабачки
- 2 зубчики часнику
- 1 ст. л. оливкової олії
- 1/2 ч. л. орегано
- 1/4 ч. л. базиліку
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Кабачки помийте та наріжте тонкими довгими смужками за допомогою овочечистки або гострого ножа.
- У сковороді розігрійте оливкову олію.
- Додайте подрібнений часник і обсмажте його протягом 30 секунд.
- Додайте кабачкову локшину, орегано, базилік, сіль та перець.
- Перемішайте і обсмажте протягом 5-7 хвилин, доки локшина не стане м'якою.
- Зніміть з вогню та подавайте до столу.
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