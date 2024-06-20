Вишня у своєму соку на зиму: сонячне літо у кожній баночці

Якщо ви любите робити заготовки на зиму — пропонуємо зроби ці вишні.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — соковиті вишні, наповнені теплом сонця та ароматом літнього вітру. Саме час подбати про те, щоб зберегти цю чудову ягоду на зиму, щоб у холодні дні насолодитися її неймовірним смаком.

Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати вишні у власному соку, які стануть чудовою начинкою для пирогів, вареників, млинців або просто смачним десертом. Також, ми ділились рецептом полуничного варення.

Цей рецепт простий у приготуванні, не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат вас приємно здивує. Про це пише ТСН.

Інгредієнти:

1 кг вишень

300 г цукру (за смаком)

100 мл води

Приготування:

Вишні переберіть, видаліть плодоніжки. У каструлі змішайте вишні, цукор та воду. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 15-20 хвилин, періодично знімаючи піну. Розлийте гарячу вишневу масу по стерилізованих банках. Закатайте банки кришками. Переверніть банки догори дном і залиште охолоджуватися.

Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.