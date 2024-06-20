Вишня у своєму соку на зиму: сонячне літо у кожній баночці
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Якщо ви любите робити заготовки на зиму — пропонуємо зроби ці вишні.
Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — соковиті вишні, наповнені теплом сонця та ароматом літнього вітру. Саме час подбати про те, щоб зберегти цю чудову ягоду на зиму, щоб у холодні дні насолодитися її неймовірним смаком.
Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати вишні у власному соку, які стануть чудовою начинкою для пирогів, вареників, млинців або просто смачним десертом. Також, ми ділились рецептом полуничного варення.
Цей рецепт простий у приготуванні, не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат вас приємно здивує. Про це пише ТСН.
Інгредієнти:
- 1 кг вишень
- 300 г цукру (за смаком)
- 100 мл води
Приготування:
- Вишні переберіть, видаліть плодоніжки.
- У каструлі змішайте вишні, цукор та воду.
- Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 15-20 хвилин, періодично знімаючи піну.
- Розлийте гарячу вишневу масу по стерилізованих банках.
- Закатайте банки кришками.
- Переверніть банки догори дном і залиште охолоджуватися.
Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.