Рус

Вишня у своєму соку на зиму: сонячне літо у кожній баночці

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Літо - пора консервацій та різної смакоти (зображення створено за допомогою ШІ)
Літо - пора консервацій та різної смакоти (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо ви любите робити заготовки на зиму — пропонуємо зроби ці вишні.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — соковиті вишні, наповнені теплом сонця та ароматом літнього вітру. Саме час подбати про те, щоб зберегти цю чудову ягоду на зиму, щоб у холодні дні насолодитися її неймовірним смаком.

Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати вишні у власному соку, які стануть чудовою начинкою для пирогів, вареників, млинців або просто смачним десертом. Також, ми ділились рецептом полуничного варення.

Цей рецепт простий у приготуванні, не потребує багато часу та інгредієнтів, а результат вас приємно здивує. Про це пише ТСН.

Інгредієнти:

  • 1 кг вишень
  • 300 г цукру (за смаком)
  • 100 мл води

Приготування:

  1. Вишні переберіть, видаліть плодоніжки.
  2. У каструлі змішайте вишні, цукор та воду.
  3. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 15-20 хвилин, періодично знімаючи піну.
  4. Розлийте гарячу вишневу масу по стерилізованих банках.
  5. Закатайте банки кришками.
  6. Переверніть банки догори дном і залиште охолоджуватися.

Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.

Теги:
#Рецепт #їжа-Телеграф