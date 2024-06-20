Універсальний соус для ваших кулінарних шедеврів: приготуйте ягідний кулі
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Ягідний кулі чудово доповнить багато страв.
Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — соковиті ягоди, наповнені теплом сонця та ароматом літнього вітру. Саме час творити з них кулінарні шедеври, які не лише порадують смаком, але й подарують справжнє літнє відчуття.
Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати універсальний соус, який стане чудовим доповненням до морозива, млинців та інших страв. Також, пропонуємо рецепт соусу до дерунів.
Цей соус — це не просто поєднання ягід, це справжня симфонія смаків та ароматів. Солодкі ягоди танцюють танго з пікантною ноткою спецій, а ніжна кислинка лимона додає їм свіжості та гармонії.
Інгредієнти:
- 200 г ягід (на ваш вибір)
- 100 г цукру
- 50 мл води
- 1 ч. л. лимонного соку
- 1/2 ч. л. кори кори
- 1/4 ч. л. мускатного горіха
- 1/4 ч. л. меленої гвоздики
- 1 щіпка меленого імбиру
Приготування:
- Ягоди промийте та просушіть.
- У каструлі змішайте цукор, воду, лимонний сік, спеції.
- Доведіть суміш до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 5 хвилин.
- Додайте ягоди та варіть ще 5 хвилин, помішуючи.
- Зніміть з вогню та дайте соусу трохи охолонути.
- За допомогою блендера подрібніть соус до однорідної маси.
- Процідіть соус через сито, щоб видалити насіння.
- Поставте соус у холодильник на 1-2 години.
Раніше ми писали, як приготувати млинці з вчорашньої картоплі. Також, пропонуємо рецепт мексиканського соусу.