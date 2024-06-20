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Універсальний соус для ваших кулінарних шедеврів: приготуйте ягідний кулі

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей соус стане вашим улюбленим (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей соус стане вашим улюбленим (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ягідний кулі чудово доповнить багато страв.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — соковиті ягоди, наповнені теплом сонця та ароматом літнього вітру. Саме час творити з них кулінарні шедеври, які не лише порадують смаком, але й подарують справжнє літнє відчуття.

Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати універсальний соус, який стане чудовим доповненням до морозива, млинців та інших страв. Також, пропонуємо рецепт соусу до дерунів.

Цей соус — це не просто поєднання ягід, це справжня симфонія смаків та ароматів. Солодкі ягоди танцюють танго з пікантною ноткою спецій, а ніжна кислинка лимона додає їм свіжості та гармонії.

Інгредієнти:

  • 200 г ягід (на ваш вибір)
  • 100 г цукру
  • 50 мл води
  • 1 ч. л. лимонного соку
  • 1/2 ч. л. кори кори
  • 1/4 ч. л. мускатного горіха
  • 1/4 ч. л. меленої гвоздики
  • 1 щіпка меленого імбиру

Приготування:

  1. Ягоди промийте та просушіть.
  2. У каструлі змішайте цукор, воду, лимонний сік, спеції.
  3. Доведіть суміш до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 5 хвилин.
  4. Додайте ягоди та варіть ще 5 хвилин, помішуючи.
  5. Зніміть з вогню та дайте соусу трохи охолонути.
  6. За допомогою блендера подрібніть соус до однорідної маси.
  7. Процідіть соус через сито, щоб видалити насіння.
  8. Поставте соус у холодильник на 1-2 години.

Раніше ми писали, як приготувати млинці з вчорашньої картоплі. Також, пропонуємо рецепт мексиканського соусу.

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#Рецепт #Соус #їжа-Телеграф