Універсальний соус для ваших кулінарних шедеврів: приготуйте ягідний кулі

Ягідний кулі чудово доповнить багато страв.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари — соковиті ягоди, наповнені теплом сонця та ароматом літнього вітру. Саме час творити з них кулінарні шедеври, які не лише порадують смаком, але й подарують справжнє літнє відчуття.

Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати універсальний соус, який стане чудовим доповненням до морозива, млинців та інших страв. Також, пропонуємо рецепт соусу до дерунів.

Цей соус — це не просто поєднання ягід, це справжня симфонія смаків та ароматів. Солодкі ягоди танцюють танго з пікантною ноткою спецій, а ніжна кислинка лимона додає їм свіжості та гармонії.

Інгредієнти:

200 г ягід (на ваш вибір)

100 г цукру

50 мл води

1 ч. л. лимонного соку

1/2 ч. л. кори кори

1/4 ч. л. мускатного горіха

1/4 ч. л. меленої гвоздики

1 щіпка меленого імбиру

Приготування:

Ягоди промийте та просушіть. У каструлі змішайте цукор, воду, лимонний сік, спеції. Доведіть суміш до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 5 хвилин. Додайте ягоди та варіть ще 5 хвилин, помішуючи. Зніміть з вогню та дайте соусу трохи охолонути. За допомогою блендера подрібніть соус до однорідної маси. Процідіть соус через сито, щоб видалити насіння. Поставте соус у холодильник на 1-2 години.

Раніше ми писали, як приготувати млинці з вчорашньої картоплі. Також, пропонуємо рецепт мексиканського соусу.