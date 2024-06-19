Яйце пашот: елегантна і проста "перлина" французької кухні

Цю ресторанну страву зможе приготувати навіть новачок.

Яйце пашот – це не просто страва, це справжня кулінарна мистецтво, яке підкорює своєю простотою та вишуканістю. Ніжний жовток, оповитий м'яким білком, стає окрасою будь-якого сніданку, брускети або салату. Також, пропонуємо рецепт сирника з вишнями.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування ідеального яйця пашот, яке розтопить ваші серця та шлунки.

Інгредієнти:

1 яйце

1 ст. л. оцту

1 л води

Сіль за смаком

Обладнання:

Каструля

Ополоник

Миска

Шумівка

Паперові рушники

Приготування:

Підготуйте воду. У каструлю налийте воду, додайте оцет, доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь до мінімуму, щоб вода Створіть "вихір". Візьміть ополоник і зробіть у воді кругові рухи, щоб утворився "вихір". Розбийте яйце. Розбийте яйце в миску, намагаючись не пошкодити жовток. Обережно опустіть яйце у воду. Негайно опустіть миску з яйцем у центр "вихору". Варіть протягом 3-4 хвилин. Не перемішуйте воду! Варіть яйце протягом 3-4 хвилин, щоб жовток залишився рідким. Вийміть яйце. За допомогою шумівки обережно вийміть яйце з води та дайте йому трохи стекти на паперових рушниках. Подавайте. Подавайте яйце пашот негайно, поки білок ще теплий. Додайте сіль за смаком.

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