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Яйце пашот: елегантна і проста "перлина" французької кухні

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Яйце пашот стане чудовим сніданком (зображення створено за допомогою ШІ)
Яйце пашот стане чудовим сніданком (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Цю ресторанну страву зможе приготувати навіть новачок.

Яйце пашот – це не просто страва, це справжня кулінарна мистецтво, яке підкорює своєю простотою та вишуканістю. Ніжний жовток, оповитий м'яким білком, стає окрасою будь-якого сніданку, брускети або салату. Також, пропонуємо рецепт сирника з вишнями.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування ідеального яйця пашот, яке розтопить ваші серця та шлунки.

Інгредієнти:

  • 1 яйце
  • 1 ст. л. оцту
  • 1 л води
  • Сіль за смаком

Обладнання:

  • Каструля
  • Ополоник
  • Миска
  • Шумівка
  • Паперові рушники

Приготування:

  1. Підготуйте воду. У каструлю налийте воду, додайте оцет, доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь до мінімуму, щоб вода
  2. Створіть "вихір". Візьміть ополоник і зробіть у воді кругові рухи, щоб утворився "вихір".
  3. Розбийте яйце. Розбийте яйце в миску, намагаючись не пошкодити жовток.
  4. Обережно опустіть яйце у воду. Негайно опустіть миску з яйцем у центр "вихору".
  5. Варіть протягом 3-4 хвилин. Не перемішуйте воду! Варіть яйце протягом 3-4 хвилин, щоб жовток залишився рідким.
  6. Вийміть яйце. За допомогою шумівки обережно вийміть яйце з води та дайте йому трохи стекти на паперових рушниках.
  7. Подавайте. Подавайте яйце пашот негайно, поки білок ще теплий. Додайте сіль за смаком.

А якщо ви любите авокадо, рекомендуємо приготувати тост з авокадо та яйцем всього за 10 хвилин за рецептом "Телеграфа". Також, пропонуємо рецепт салату "Спокуса".

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#Рецепт #їжа-Телеграф