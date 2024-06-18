Навіть не подивиться в сторону вашого городу: прості народні методи

Медведку можна поборити простими народними методами.

Навесні, коли земля прогрівається, з зимової сплячки прокидається медведка – шкідник, який може завдати значної шкоди городнім культурам. Її личинки та дорослі особини пошкоджують коріння картоплі, капусти, полуниці, буряка, томатів та інших рослин.

Тому важливо вчасно вжити заходів, щоб захистити свій урожай. Про це пише Земляк.

Профілактичні заходи:

Перед посадкою: замочіть бульби картоплі та коріння розсади у спеціальному препараті проти ґрунтових шкідників. Також можна пролити грядки розчиненим і настояним курячим послідом (1 кг на 12 л води).

замочіть бульби картоплі та коріння розсади у спеціальному препараті проти ґрунтових шкідників. Також можна пролити грядки розчиненим і настояним курячим послідом (1 кг на 12 л води). Обробка ґрунту: навесні та восени перекопуйте ґрунт на глибину 20-25 см, щоб знищити яйця та личинки шкідника.

навесні та восени перекопуйте ґрунт на глибину 20-25 см, щоб знищити яйця та личинки шкідника. Використання пасток: вкопайте в землю пляшки з шампанським шийкою вгору під гострим кутом і налийте на дно трохи пива. Медведки залізуть всередину, а вибратися не зможуть. Також можна використовувати банки з-під меду або пластикові контейнери.

вкопайте в землю пляшки з шампанським шийкою вгору під гострим кутом і налийте на дно трохи пива. Медведки залізуть всередину, а вибратися не зможуть. Також можна використовувати банки з-під меду або пластикові контейнери. Приманки: розкладіть на городі шматки шиферу або дощок. Коли сонце пригріє, під ними зберуться медведки, яких можна зібрати та знищити.

розкладіть на городі шматки шиферу або дощок. Коли сонце пригріє, під ними зберуться медведки, яких можна зібрати та знищити. Сидерати: висійте на ділянці сидерати, такі як люпин, гірчиця або овес. Їх коріння виділяють речовини, які відлякують шкідників.

Боротьба з медведкою:

Отруйні приманки: змішайте 1 кг замоченого або провареного гороху, пшона або іншого зерна з 2 ст. л. рослинного масла та 40-50 г карбофосу. Розкладіть приманки у ходах медведки або закопайте в землю.

змішайте 1 кг замоченого або провареного гороху, пшона або іншого зерна з 2 ст. л. рослинного масла та 40-50 г карбофосу. Розкладіть приманки у ходах медведки або закопайте в землю. Мильний розчин: залийте в ходи медведки мильну воду. Через день-два самка загине. Потім розкопайте ходи далі, щоб зібрати всі кокони.

залийте в ходи медведки мильну воду. Через день-два самка загине. Потім розкопайте ходи далі, щоб зібрати всі кокони. Біологічні методи: використовуйте ентомофагів – комах, які живляться медведкою та її личинками. До них належать золотоочка, мухи-журчалки, їжці та птахи.

Пам'ятайте, що комплексний підхід до боротьби з медведкою дасть найкращий результат. Поєднуючи профілактичні заходи з народними, біологічними або хімічними методами, ви зможете захистити свої рослини та зберегти урожай.

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