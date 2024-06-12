Влітку цей салат має бути на кожному столі: потрібно лише два інгредієнти

Влітку цей салат має бути на кожному столі.

Літо щедро дарує нам свої яскраві барви та щедрі дари, а серед них — соковиті помідори чері та ароматний сир фета. Ці два інгредієнти стають основою для неймовірно легкого та освіжаючого салату, який стане справжньою окрасою вашого літнього столу.

Цей салат не лише неймовірно смачний, але й дуже простий у приготуванні. Вам не знадобиться багато часу та зусиль, щоб створити справжній шедевр з літа, який порадує вас та ваших близьких.

Інгредієнти:

250 г помідорів чері

150 г сиру фета

1 огірок

1 червона цибулина

1 пучок зелені петрушки

3 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. лимонного соку

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Підготуємо овочі: Помідори чері помийте та розріжте навпіл. Огірок наріжте кружечками, а цибулю — тонкими півкільцями. Сир фета: Сир фета наріжте кубиками. Зелень: Петрушку помийте та подрібніть. Заправка: У мисці з'єднайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець. Добре перемішайте. З'єднання інгредієнтів: У салатниці з'єднайте помідори чері, огірок, цибулю, сир фета та петрушку. Заправте салат приготованою заправкою. Подача: Перемішайте салат та подавайте до столу.

Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.