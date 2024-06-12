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Ви матимете відчуття, ніби їсте цукерки: фантастичний мармеладний джем із черешень

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Цей джем стане чудовим доповненням до сніданку (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 12 червня 2024, 12:07
Цей джем стане чудовим доповненням до сніданку (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Цей джем виходить дуже ароматний та смачним.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірного мармеладного джему з черешень, який стане справжньою окрасою вашої домашньої колекції заготовок.

Цей джем не лише неймовірно смачний, але й дуже простий у приготуванні. Вам не знадобиться багато часу та зусиль, щоб створити справжній шедевр з літа, який буде радувати вас та ваших близьких протягом всієї зими. Також, пропонуємо рецепт полуничного джему.

Інгредієнти:

  • 1 кг черешень
  • 500 г цукру
  • 1 пакетик пектину (10 г)
  • 1 ч. л. лимонної кислоти
  • Вода (за потреби)

Приготування:

  1. Підготуємо черешні: Черешні добре промийте, видаліть кісточки за допомогою спеціального пристосування або вручну.
  2. Варимо джем: У каструлю з товстим дном викладіть черешню, додайте цукор та 100 мл води. Доведіть до кипіння, помішуючи, щоб цукор повністю розчинився. Зменшіть вогонь та варіть протягом 15-20 хвилин, періодично знімаючи піну.
  3. Додаємо пектин: У мисці змішайте пектин з 2 ст. л. цукру. Додайте цю суміш до киплячого джему, постійно помішуючи.
  4. Додаємо лимонну кислоту: Додайте лимонну кислоту до джему та доведіть до кипіння.
  5. Розливаємо джем: Готовий джем розлийте у стерилізовані банки, щільно закрийте кришками та переверніть догори дном. Залиште так до повного охолодження.

Також, пропонуємо рецепт полуничного десерту. Раніше ми пропонували рецепт полуничного сорбету.

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#Рецепт #Варення #їжа-Телеграф