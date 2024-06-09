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Усі нарізали – і можна подавати: найшвидший рецепт вітамінного салату

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Простий та смачний салат із молодої капусти
Простий та смачний салат із молодої капусти. Фото shuba.life

Захочете насолоджуватися все літо

Що може бути простіше та смачніше, ніж смачний та легкий салат. Ця страва готується просто: нарізав усі інгредієнти і можна подавати до столу. Плюс різних салатів у тому, що можна "грати" з продуктами та в результаті отримувати різноманітні смаки.

Сьогодні ми поділимося рецептом найпростішого, але водночас вітамінного салату з молодої капусти. Хто б міг подумати, що з простих інгредієнтів за лічені хвилини вийде така смакота. Shuba радить використовувати якнайбільше овочів — у цьому випадку страва вийде малокалорійною, але дуже корисною і подарує справжній весняний настрій.

Як приготувати салат з молодої капусти

Інгредієнти на 2 порції:

  • капуста молода — 1 шт.;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • редиска — 4 шт.;
  • кріп, пучок — 1 шт.;
  • сіль, чорний перець, олія оливкова Extra Virgin — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Ретельно миємо та сушимо всі інгредієнти.
  2. З молодої капусти знімаємо верхнє листя і дрібно шаткуємо. Кріп подрібнюємо ножем, а огірки та редис нарізаємо тонкими кружальцями.
  3. Підготовлені інгредієнти змішуємо у глибокій мисці. Солимо, перчимо, заправляємо оливковою олією і ретельно перемішуємо.

Готовий салат подаємо з улюбленими котлетками. Смачного.

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