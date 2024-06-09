Усі нарізали – і можна подавати: найшвидший рецепт вітамінного салату

Захочете насолоджуватися все літо

Що може бути простіше та смачніше, ніж смачний та легкий салат. Ця страва готується просто: нарізав усі інгредієнти і можна подавати до столу. Плюс різних салатів у тому, що можна "грати" з продуктами та в результаті отримувати різноманітні смаки.

Сьогодні ми поділимося рецептом найпростішого, але водночас вітамінного салату з молодої капусти. Хто б міг подумати, що з простих інгредієнтів за лічені хвилини вийде така смакота. Shuba радить використовувати якнайбільше овочів — у цьому випадку страва вийде малокалорійною, але дуже корисною і подарує справжній весняний настрій.

Як приготувати салат з молодої капусти

Інгредієнти на 2 порції:

капуста молода — 1 шт.;

огірок свіжий — 1 шт.;

редиска — 4 шт.;

кріп, пучок — 1 шт.;

сіль, чорний перець, олія оливкова Extra Virgin — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Ретельно миємо та сушимо всі інгредієнти. З молодої капусти знімаємо верхнє листя і дрібно шаткуємо. Кріп подрібнюємо ножем, а огірки та редис нарізаємо тонкими кружальцями. Підготовлені інгредієнти змішуємо у глибокій мисці. Солимо, перчимо, заправляємо оливковою олією і ретельно перемішуємо.

Готовий салат подаємо з улюбленими котлетками. Смачного.