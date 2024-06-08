"Французький" салат всього із п’яти інгредієнтів: ви приготуєте його, якщо гості на порозі

Цей швидкий рецепт завжди допоможе

Без різноманітних салатів важко уявити наше життя. Ми готуємо їх і до сімейного обіду, і на святковий стіл.

"Французький" салат від "Бабусиних рецептів" здивує вас не лише смаком, а й швидкістю приготування. Найскладніше тут — відварити яйця, тому страву можна приготувати легко навіть якщо гості на порозі. Попри бюджетність та простоту приготування, страва відмінно наситить.

Як приготувати салат "Французький"

Інгредієнти:

курячі яйця — 4 шт.;

твердий сир — 120 г;

яблуко зелене — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

цибуля зелена;

майонез — до смаку.

Спосіб приготування:

Курячі яйця відварюємо круто і даємо охолонути. Чистимо від шкаралупи, натираємо на дрібній тертці та відправляємо на дно салатника. Змащуємо їх майонезом. Зелене яблуко натираємо на тертці, викладаємо на яйця. Зверху викладаємо трохи зеленої або маринованої ріпчастої, дрібно нарізаної цибулі, змащуємо майонезом. Натираємо на тертці твердий сир, викладаємо наступним шаром та змащуємо його майонезом. Наступним шаром викладаємо дрібно натерту моркву. Прикрашаємо подрібненою зеленою цибулею.

Готовий салат подаємо з соковитими та ніжними котлетами. Смачного.