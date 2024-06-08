"Французький" салат всього із п’яти інгредієнтів: ви приготуєте його, якщо гості на порозі
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Цей швидкий рецепт завжди допоможе
Без різноманітних салатів важко уявити наше життя. Ми готуємо їх і до сімейного обіду, і на святковий стіл.
"Французький" салат від "Бабусиних рецептів" здивує вас не лише смаком, а й швидкістю приготування. Найскладніше тут — відварити яйця, тому страву можна приготувати легко навіть якщо гості на порозі. Попри бюджетність та простоту приготування, страва відмінно наситить.
Як приготувати салат "Французький"
Інгредієнти:
- курячі яйця — 4 шт.;
- твердий сир — 120 г;
- яблуко зелене — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- цибуля зелена;
- майонез — до смаку.
Спосіб приготування:
- Курячі яйця відварюємо круто і даємо охолонути. Чистимо від шкаралупи, натираємо на дрібній тертці та відправляємо на дно салатника. Змащуємо їх майонезом.
- Зелене яблуко натираємо на тертці, викладаємо на яйця. Зверху викладаємо трохи зеленої або маринованої ріпчастої, дрібно нарізаної цибулі, змащуємо майонезом.
- Натираємо на тертці твердий сир, викладаємо наступним шаром та змащуємо його майонезом.
- Наступним шаром викладаємо дрібно натерту моркву. Прикрашаємо подрібненою зеленою цибулею.
Готовий салат подаємо з соковитими та ніжними котлетами. Смачного.