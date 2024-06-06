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Салат Цезар з куркою та молодою капустою: легка та корисна закуска

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей салат не лише смачний, але й ситний (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей салат не лише смачний, але й ситний (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Цей салат може замінити основну страву.

Салат Цезар — це не просто страва, а справжня класика світової кулінарії. Його багата історія, вишуканий смак та елегантність роблять його улюбленцем мільйонів людей по всій планеті. Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування салату Цезар з куркою, який стане справжньою окрасою вашого столу. Також, пропонуємо рецепт салату з помідорами та яйцями.

Інгредієнти:

  • 200 г курячого філе
  • 1 римський салат
  • 50 г тертого пармезану
  • 2 крутони
  • 1 лимон
  • 1 зубчик часнику
  • 1 столова ложка оливкової олії
  • 1 жовток
  • 1 столова ложка гірчиці
  • 1 столова ложка вустерширського соусу
  • Сіль та перець за смаком

Покрокова інструкція:

  1. Приготуйте курку. Куряче філе відваріть у підсоленій воді до готовності. Остудіть і наріжте кубиками.
  2. Приготуйте сухарики. Крутони наріжте кубиками та підсушіть у духовці протягом 5 хвилин.
  3. Приготуйте соус. У мисці змішайте жовток, оливкову олію, гірчицю, вустерширський соус, сік лимона, подрібнений часник, сіль та перець. Збийте до однорідної маси.
  4. Приготуйте салат. Римський салат помийте, обсушіть і порвіть руками.
  5. Зберіть салат. У салатницю викладіть салат, курку, сухарики та тертий пармезан. Полийте соусом.

Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.

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#Рецепт #Салат