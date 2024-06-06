Салат Цезар з куркою та молодою капустою: легка та корисна закуска

Цей салат може замінити основну страву.

Салат Цезар — це не просто страва, а справжня класика світової кулінарії. Його багата історія, вишуканий смак та елегантність роблять його улюбленцем мільйонів людей по всій планеті. Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування салату Цезар з куркою, який стане справжньою окрасою вашого столу. Також, пропонуємо рецепт салату з помідорами та яйцями.

Інгредієнти:

200 г курячого філе

1 римський салат

50 г тертого пармезану

2 крутони

1 лимон

1 зубчик часнику

1 столова ложка оливкової олії

1 жовток

1 столова ложка гірчиці

1 столова ложка вустерширського соусу

Сіль та перець за смаком

Покрокова інструкція:

Приготуйте курку. Куряче філе відваріть у підсоленій воді до готовності. Остудіть і наріжте кубиками. Приготуйте сухарики. Крутони наріжте кубиками та підсушіть у духовці протягом 5 хвилин. Приготуйте соус. У мисці змішайте жовток, оливкову олію, гірчицю, вустерширський соус, сік лимона, подрібнений часник, сіль та перець. Збийте до однорідної маси. Приготуйте салат. Римський салат помийте, обсушіть і порвіть руками. Зберіть салат. У салатницю викладіть салат, курку, сухарики та тертий пармезан. Полийте соусом.

Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.