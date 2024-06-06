Салат Цезар з куркою та молодою капустою: легка та корисна закуска
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Цей салат може замінити основну страву.
Салат Цезар — це не просто страва, а справжня класика світової кулінарії. Його багата історія, вишуканий смак та елегантність роблять його улюбленцем мільйонів людей по всій планеті. Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування салату Цезар з куркою, який стане справжньою окрасою вашого столу. Також, пропонуємо рецепт салату з помідорами та яйцями.
Інгредієнти:
- 200 г курячого філе
- 1 римський салат
- 50 г тертого пармезану
- 2 крутони
- 1 лимон
- 1 зубчик часнику
- 1 столова ложка оливкової олії
- 1 жовток
- 1 столова ложка гірчиці
- 1 столова ложка вустерширського соусу
- Сіль та перець за смаком
Покрокова інструкція:
- Приготуйте курку. Куряче філе відваріть у підсоленій воді до готовності. Остудіть і наріжте кубиками.
- Приготуйте сухарики. Крутони наріжте кубиками та підсушіть у духовці протягом 5 хвилин.
- Приготуйте соус. У мисці змішайте жовток, оливкову олію, гірчицю, вустерширський соус, сік лимона, подрібнений часник, сіль та перець. Збийте до однорідної маси.
- Приготуйте салат. Римський салат помийте, обсушіть і порвіть руками.
- Зберіть салат. У салатницю викладіть салат, курку, сухарики та тертий пармезан. Полийте соусом.
Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.