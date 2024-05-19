Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Овнів чекають розчарування, а Близнюків — серйозні потрясіння

Багатьом доведеться затягнути пояси в останні тижні весни

Друга половина травня 2024 року буде досить непростою у фінансовому плані, на багатьох чекають ризики та проблеми, проте деякі в цей час навпаки зможуть роздати борги та покращити своє становище на краще.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали цього тижня у фінансовому розкладі:

Овен — Сімка пентаклів

Можливо, Ви отримаєте нагороду за свою працю, але вона не принесе Вам очікуваного щастя. Можливо, Ви чекали більшого, а може й чогось іншого.

Телець — перевернена Шістка кубків

Особливих змін найближчого тижня очікувати не варто. У цьому положенні карта говорить, то Ви можете бути схильні до аналізу, самокопання та применшення проблем, через що нічого не зрушить з місця.

Близнюки — Вежа

Це загалом небезпечна карта, а у питаннях грошей так тим паче. Будьте обережні, оскільки Вежа зазвичай є провісником потрясінь та втрат — у справах може настати раптова криза.

Рак — Повішений

Вас у другій половині травня може чекати втрата житла та роботи, може виникнути необхідність розбиратися з рахунками, через що вільних грошей на себе не буде. Також не підписуйте нічого бездумно, є ризик стати жертвою фінансової махінації.

Лев — перевернутий Паж пентаклів

У цьому положенні карта говорить, що найближчим часом Ви будете схильні більше халтурити, витати в хмарах і витрачати гроші, ніж заробляти.

Діва — перевернутий Світ

У Вас може бути спокуса піти коротким шляхом для заробітку, проте карта попереджає: лише чесна праця допоможе досягти стабільного становища, швидкі ставки та афери не допоможуть.

Терези — перевернутий Паж мечів

Вас може потягнути на нові, більш "брудні" методи роботи, які не обернуться успіхом. Слідкуйте, що говорите, невдалі висловлювання з гарячого можуть викликати великі неприємності на роботі. І не підписуйте документи без уважного прочитання.

Скорпіон — Помірність

Наступного тижня Ви знайдете баланс між витратами та заробітком. Непомітних багатств і раптових доходів не передбачається, але Ви розумно розпоряджатиметеся наявними фінансами. Якщо у Вас були якісь конфлікти чи проблеми на роботі, ймовірніше за все ситуація вирішиться.

Стрілець – перевернута Вісімка мечів

Зазвичай ця карта говорить про фінансові втрати й неможливість накопичити гроші, хоча дуже хочеться, — перевернутою вона вказує, що Ви зможете почати робити перші кроки, щоб вибратися з цієї ями. Однак доведеться як слід попрацювати.

Козоріг — перевернутий Туз кубків

Найближчим часом блага, доленосні зустрічі та можливості розбагатіти пройдуть повз Вас, а надії на покращення фінансового стану не виправдаються. Ваші спроби або не матимуть успіху, або Ви не зможете їх гідно реалізувати.

Водолій — Дев’ятка жезлів

Ця карта обіцяє, що Ваші фінансові справи найближчим часом будуть в порядку. Якщо ситуація була погана, то Ви нарешті зможете звести кінці з кінцями та покращити становище.

Риби — Сімка мечів

На наступному тижні Вас може чекати підступ в робочих питаннях і буде важко закінчити всі розпочаті справи. Карта рекомендує присвятити собі час, щоб заповнити розтрачені ресурси, і бути уважним, щоб не наробити помилок.