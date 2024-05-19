Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Овнів чекають розчарування, а Близнюків — серйозні потрясіння

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро на фінанси для кожного знака Зодіаку на тиждень із 20 по 26 травня 2024 року
Зробили розклад Таро на фінанси для кожного знака Зодіаку на тиждень із 20 по 26 травня 2024 року. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Багатьом доведеться затягнути пояси в останні тижні весни

Друга половина травня 2024 року буде досить непростою у фінансовому плані, на багатьох чекають ризики та проблеми, проте деякі в цей час навпаки зможуть роздати борги та покращити своє становище на краще.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали цього тижня у фінансовому розкладі:

Овен — Сімка пентаклів

Можливо, Ви отримаєте нагороду за свою працю, але вона не принесе Вам очікуваного щастя. Можливо, Ви чекали більшого, а може й чогось іншого.

Телець — перевернена Шістка кубків

Особливих змін найближчого тижня очікувати не варто. У цьому положенні карта говорить, то Ви можете бути схильні до аналізу, самокопання та применшення проблем, через що нічого не зрушить з місця.

Близнюки — Вежа

Це загалом небезпечна карта, а у питаннях грошей так тим паче. Будьте обережні, оскільки Вежа зазвичай є провісником потрясінь та втрат — у справах може настати раптова криза.

Рак — Повішений

Вас у другій половині травня може чекати втрата житла та роботи, може виникнути необхідність розбиратися з рахунками, через що вільних грошей на себе не буде. Також не підписуйте нічого бездумно, є ризик стати жертвою фінансової махінації.

Лев — перевернутий Паж пентаклів

У цьому положенні карта говорить, що найближчим часом Ви будете схильні більше халтурити, витати в хмарах і витрачати гроші, ніж заробляти.

Діва — перевернутий Світ

У Вас може бути спокуса піти коротким шляхом для заробітку, проте карта попереджає: лише чесна праця допоможе досягти стабільного становища, швидкі ставки та афери не допоможуть.

Терези — перевернутий Паж мечів

Вас може потягнути на нові, більш "брудні" методи роботи, які не обернуться успіхом. Слідкуйте, що говорите, невдалі висловлювання з гарячого можуть викликати великі неприємності на роботі. І не підписуйте документи без уважного прочитання.

Скорпіон — Помірність

Наступного тижня Ви знайдете баланс між витратами та заробітком. Непомітних багатств і раптових доходів не передбачається, але Ви розумно розпоряджатиметеся наявними фінансами. Якщо у Вас були якісь конфлікти чи проблеми на роботі, ймовірніше за все ситуація вирішиться.

Стрілець – перевернута Вісімка мечів

Зазвичай ця карта говорить про фінансові втрати й неможливість накопичити гроші, хоча дуже хочеться, — перевернутою вона вказує, що Ви зможете почати робити перші кроки, щоб вибратися з цієї ями. Однак доведеться як слід попрацювати.

Козоріг — перевернутий Туз кубків

Найближчим часом блага, доленосні зустрічі та можливості розбагатіти пройдуть повз Вас, а надії на покращення фінансового стану не виправдаються. Ваші спроби або не матимуть успіху, або Ви не зможете їх гідно реалізувати.

Водолій — Дев’ятка жезлів

Ця карта обіцяє, що Ваші фінансові справи найближчим часом будуть в порядку. Якщо ситуація була погана, то Ви нарешті зможете звести кінці з кінцями та покращити становище.

Риби — Сімка мечів

На наступному тижні Вас може чекати підступ в робочих питаннях і буде важко закінчити всі розпочаті справи. Карта рекомендує присвятити собі час, щоб заповнити розтрачені ресурси, і бути уважним, щоб не наробити помилок.

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