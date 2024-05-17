Гороскоп Таро на тиждень: Дів чекає вихід із глухого кута, а Тельців, — зміни на краще

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

У другій половині травня 2024 року на багатьох можуть чекати конфлікти та неприємні новини, проте інші навпаки в цей час зможуть просунутися в житті та змінити щось на краще.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 20 по 26 травня 2024 року включно.

Овен — перевернутий Король мечів

У цьому положенні карта вказує, що Ви можете наступного тижня керуватися помилковими висновками, через що бути агресивними та несправедливими до інших людей.

Телець — Шістка мечів

Ця карта обіцяє майбутні зміни на краще, вказує на те, що Ви залишите позаду старі проблеми та знайдете спокій. Слухайте свій внутрішній голос.

Близнюки — перевернута Імператриця

У другій половині травня у Вашому житті може настати якийсь застій, виникнути гнів, жадібність, депресивний настрій та ревнощі. Це може вплинути на Ваші стосунки з близькими, тому побережіть їх.

Рак — перевернутий Повішений

Для Вас настав кризовий момент, коли варто задуматися про своє життя та змінити систему цінностей. Можливо, Ви надто зациклилися на матеріальному, розвиваєтеся тільки в одному напрямку, або пред’являєте надто високі вимоги до себе чи оточення, через що відчуваєте себе вічно незадоволеним.

Лев — перевернута Трійка мечів

Зазвичай ця карта пророкує великі втрати й смуток, але в перевернутому вигляді каже, що удар буде не таким вже й сильним, можливо, станеться щось погане, до чого Ви були готові, або що не так важливо для Вас. У будь-якому випадку Ви переживете це без серйозних наслідків.

Діва — перевернута Вісімка мечів

Можливо, Ви вже деякий час були немов пташка, що сидить у відкритій клітці, нездатні прийняти важливе рішення. Але скоро все зміниться, Ви можете нарешті побачити вихід із ситуації.

Терези — Лицар пентаклів

Ви зможете проявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.

Скорпіон — Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Стрілець — перевернутий Паж кубків

У звичайному положенні це досить позитивна карта, проте перевернена вона попереджає, що на тижні у Вас може з’явитися бажання втекти від себе та проблем у світ ілюзій, телебачення, алкоголю та інших способів забутися. Довіряйте інтуїції та не дайте такому настрою похитнути Вашу впевненість у собі.

Козоріг — перевернутий Самітник

Ця карта вказує на те, що наступного тижня хтось або щось може турбувати Ваш спокій, Ви будете схильні сперечатися з усім світом і дарма ігнорувати чужу допомогу.

Водолій — перевернута Трійка пентаклів

У цьому положенні карта вказує на халтуру. У Вас не виходитиме, та й не особливо буде хотітися щось робити, через що в різних сферах життя може спостерігатися застій.

Риби — перевернута П’ятірка мечів

Ця карта ще називається "Владика поразки", і вона попереджає, що на тижні у Вас може щось піти не за планом, звалитися раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.