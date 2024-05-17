Гороскоп Таро на тиждень: Дів чекає вихід із глухого кута, а Тельців, — зміни на краще

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро для кожного знака Зодіаку на тиждень із 20 по 26 травня 2024 року
Зробили розклад Таро для кожного знака Зодіаку на тиждень із 20 по 26 травня 2024 року. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

У другій половині травня 2024 року на багатьох можуть чекати конфлікти та неприємні новини, проте інші навпаки в цей час зможуть просунутися в житті та змінити щось на краще.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 20 по 26 травня 2024 року включно.

Овен — перевернутий Король мечів

У цьому положенні карта вказує, що Ви можете наступного тижня керуватися помилковими висновками, через що бути агресивними та несправедливими до інших людей.

Телець — Шістка мечів

Ця карта обіцяє майбутні зміни на краще, вказує на те, що Ви залишите позаду старі проблеми та знайдете спокій. Слухайте свій внутрішній голос.

Близнюки — перевернута Імператриця

У другій половині травня у Вашому житті може настати якийсь застій, виникнути гнів, жадібність, депресивний настрій та ревнощі. Це може вплинути на Ваші стосунки з близькими, тому побережіть їх.

Рак — перевернутий Повішений

Для Вас настав кризовий момент, коли варто задуматися про своє життя та змінити систему цінностей. Можливо, Ви надто зациклилися на матеріальному, розвиваєтеся тільки в одному напрямку, або пред’являєте надто високі вимоги до себе чи оточення, через що відчуваєте себе вічно незадоволеним.

Лев — перевернута Трійка мечів

Зазвичай ця карта пророкує великі втрати й смуток, але в перевернутому вигляді каже, що удар буде не таким вже й сильним, можливо, станеться щось погане, до чого Ви були готові, або що не так важливо для Вас. У будь-якому випадку Ви переживете це без серйозних наслідків.

Діва — перевернута Вісімка мечів

Можливо, Ви вже деякий час були немов пташка, що сидить у відкритій клітці, нездатні прийняти важливе рішення. Але скоро все зміниться, Ви можете нарешті побачити вихід із ситуації.

Терези — Лицар пентаклів

Ви зможете проявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете просунутися на шляху до досягнення поставленої мети, особливо в робочих питаннях.

Скорпіон — Шістка жезлів

Ще ця карта називається Владикою тріумфу, і вона обіцяє успіх, грошові надходження, позитивний результат роботи, виграш.

Стрілець — перевернутий Паж кубків

У звичайному положенні це досить позитивна карта, проте перевернена вона попереджає, що на тижні у Вас може з’явитися бажання втекти від себе та проблем у світ ілюзій, телебачення, алкоголю та інших способів забутися. Довіряйте інтуїції та не дайте такому настрою похитнути Вашу впевненість у собі.

Козоріг — перевернутий Самітник

Ця карта вказує на те, що наступного тижня хтось або щось може турбувати Ваш спокій, Ви будете схильні сперечатися з усім світом і дарма ігнорувати чужу допомогу.

Водолій — перевернута Трійка пентаклів

У цьому положенні карта вказує на халтуру. У Вас не виходитиме, та й не особливо буде хотітися щось робити, через що в різних сферах життя може спостерігатися застій.

Риби — перевернута П’ятірка мечів

Ця карта ще називається "Владика поразки", і вона попереджає, що на тижні у Вас може щось піти не за планом, звалитися раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.

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