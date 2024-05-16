Пара кабачків і кілька яєць: з таким сніданком ви забудете про голод до обіду

У вас вийде легкий та освіжаючий сніданок

Найрізноманітніші сніданки з яєць — класика практично у кожній родині, адже це смачно, швидко та поживно. Сьогодні пропонуємо поекспериментувати та приготувати італійську версію омлету – фріттату.

Основною відмінністю цієї страви є те, що спочатку її трохи смажать на сковороді до утворення скоринки, а потім запікають у духовці. Варіантів її дуже багато, але сьогодні разом із Shuba ми приготуємо її з кабачками та беконом. Цей сніданок подарує багато задоволення.

Як приготувати фриттату з кабачками та беконом

Інгредієнти на 4 порції:

кабачки — 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

бекон — 120 г;

курячі яйця — 4 шт.;

молоко 2,5% — 150 мл;

томати — 1 шт.;

часник, зубчики — 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

борошно пшеничне — 1 ст. л.;

олія соняшникова — 40 г;

сир твердий — 100 г;

зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Кабачки миємо, сушимо і нарізаємо тонкою соломкою. Обсмажуємо їх на сковороді з 20 мл олії протягом 10-15 хвилин, поки не випарується рідина. Відкидаємо на друшляк, щоб стекла решта рідини. Цибулю та моркву чистим та миємо. Цибулю дрібно шаткуємо, моркву тремо на велику тертку. Обсмажуємо їх на розігрітій сковороді з олією, що залишилося, до золотистого кольору. Додаємо бекон нарізаний соломкою та обсмажуємо ще 2 хвилини. Збиваємо яйця з борошном. Додаємо сіль, молоко та перемішуємо до однорідного стану. Миємо і нарізаємо тонкими кружальцями помідорів. Сир тремо на велику тертку. Змішуємо підготовлені кабачки, подрібнений часник, засмажку з беконом. Все солимо, перчимо, перемішуємо, відправляємо у форму для запікання та заливаємо яєчною масою. Викладаємо зверху шматочки помідорів, все посипаємо тертим сиром.

Запікаємо при температурі 180 градусів 30 хвилин до зарум’янювання. Подаємо готову фриттату теплою разом з ароматною кавою.