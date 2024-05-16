Пара кабачків і кілька яєць: з таким сніданком ви забудете про голод до обіду
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У вас вийде легкий та освіжаючий сніданок
Найрізноманітніші сніданки з яєць — класика практично у кожній родині, адже це смачно, швидко та поживно. Сьогодні пропонуємо поекспериментувати та приготувати італійську версію омлету – фріттату.
Основною відмінністю цієї страви є те, що спочатку її трохи смажать на сковороді до утворення скоринки, а потім запікають у духовці. Варіантів її дуже багато, але сьогодні разом із Shuba ми приготуємо її з кабачками та беконом. Цей сніданок подарує багато задоволення.
Як приготувати фриттату з кабачками та беконом
Інгредієнти на 4 порції:
- кабачки — 2 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- бекон — 120 г;
- курячі яйця — 4 шт.;
- молоко 2,5% — 150 мл;
- томати — 1 шт.;
- часник, зубчики — 1 шт.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- борошно пшеничне — 1 ст. л.;
- олія соняшникова — 40 г;
- сир твердий — 100 г;
- зелень — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Кабачки миємо, сушимо і нарізаємо тонкою соломкою. Обсмажуємо їх на сковороді з 20 мл олії протягом 10-15 хвилин, поки не випарується рідина. Відкидаємо на друшляк, щоб стекла решта рідини.
- Цибулю та моркву чистим та миємо. Цибулю дрібно шаткуємо, моркву тремо на велику тертку. Обсмажуємо їх на розігрітій сковороді з олією, що залишилося, до золотистого кольору. Додаємо бекон нарізаний соломкою та обсмажуємо ще 2 хвилини.
- Збиваємо яйця з борошном. Додаємо сіль, молоко та перемішуємо до однорідного стану.
- Миємо і нарізаємо тонкими кружальцями помідорів. Сир тремо на велику тертку.
- Змішуємо підготовлені кабачки, подрібнений часник, засмажку з беконом. Все солимо, перчимо, перемішуємо, відправляємо у форму для запікання та заливаємо яєчною масою. Викладаємо зверху шматочки помідорів, все посипаємо тертим сиром.
Запікаємо при температурі 180 градусів 30 хвилин до зарум’янювання. Подаємо готову фриттату теплою разом з ароматною кавою.