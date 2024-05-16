Пара кабачків і кілька яєць: з таким сніданком ви забудете про голод до обіду

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Олена Мазун Олена Мазун
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День починається з фрітати з кабачками та беконом
День починається з фрітати з кабачками та беконом. Фото shuba.life

У вас вийде легкий та освіжаючий сніданок

Найрізноманітніші сніданки з яєць — класика практично у кожній родині, адже це смачно, швидко та поживно. Сьогодні пропонуємо поекспериментувати та приготувати італійську версію омлету – фріттату.

Основною відмінністю цієї страви є те, що спочатку її трохи смажать на сковороді до утворення скоринки, а потім запікають у духовці. Варіантів її дуже багато, але сьогодні разом із Shuba ми приготуємо її з кабачками та беконом. Цей сніданок подарує багато задоволення.

Як приготувати фриттату з кабачками та беконом

Інгредієнти на 4 порції:

  • кабачки — 2 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • бекон — 120 г;
  • курячі яйця — 4 шт.;
  • молоко 2,5% — 150 мл;
  • томати — 1 шт.;
  • часник, зубчики — 1 шт.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
  • борошно пшеничне — 1 ст. л.;
  • олія соняшникова — 40 г;
  • сир твердий — 100 г;
  • зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки миємо, сушимо і нарізаємо тонкою соломкою. Обсмажуємо їх на сковороді з 20 мл олії протягом 10-15 хвилин, поки не випарується рідина. Відкидаємо на друшляк, щоб стекла решта рідини.
  2. Цибулю та моркву чистим та миємо. Цибулю дрібно шаткуємо, моркву тремо на велику тертку. Обсмажуємо їх на розігрітій сковороді з олією, що залишилося, до золотистого кольору. Додаємо бекон нарізаний соломкою та обсмажуємо ще 2 хвилини.
  3. Збиваємо яйця з борошном. Додаємо сіль, молоко та перемішуємо до однорідного стану.
  4. Миємо і нарізаємо тонкими кружальцями помідорів. Сир тремо на велику тертку.
  5. Змішуємо підготовлені кабачки, подрібнений часник, засмажку з беконом. Все солимо, перчимо, перемішуємо, відправляємо у форму для запікання та заливаємо яєчною масою. Викладаємо зверху шматочки помідорів, все посипаємо тертим сиром.

Запікаємо при температурі 180 градусів 30 хвилин до зарум’янювання. Подаємо готову фриттату теплою разом з ароматною кавою.

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#Рецепт #Сніданок #Готуємо вдома #Фріттата