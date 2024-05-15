Рис буде дуже розсипчастим: з цим рецептом забудете навіть про плов

Мінімум продуктів – максимум смаку

Рис це важливий продукт на нашій кухні. Ми готуємо з ним найсмачніший плов і найрізноманітніші салати.

Проте рецепт від Ukr.Media незвичайний. Усього з кількох простих інгредієнтів, без м’яса ви приготуєте до вечері приголомшливу страву. Рис з томатною пастою вийде настільки смачним та розсипчастим, що близькі відмовиться навіть від плову.

Як приготувати рис з томатною пастою

Інгредієнти:

рис – 1 склянка;

вода — 1,8 склянки;

цибуля – 1 шт.;

томатна паста — 1 ст. л.;

мелена солодка паприка – 1 ч. л.;

олія – 3 ст.л. + 4 ч. л.;

сіль.

Спосіб приготування:

Цибулю чистимо і дрібно нарізаємо. Обсмажуємо його на розігрітій сковороді з олією до золотистого кольору. У сковороду додаємо солодку червону паприку, трохи меленого чилі та томатну пасту. Все перемішуємо. Рис ретельно миємо, сушимо та викладаємо в сотейник. Все перемішуємо, обсмажуємо протягом 2-3 хвилин. В окремій склянці розводимо воду із сіллю, виливаємо в сковороду, накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь до мінімуму і варимо 16-18 хвилин. Вимикаємо вогонь, перемішуємо рис, даємо йому настоятися близько 10 хвилин і подаємо як гарнір до улюблених котлет.

Раніше ми розповідали, як можна використовувати рис у побуті. Про ці функції ви навіть не здогадувалися.