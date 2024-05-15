Мінімум підготовки — максимум задоволення: за такий салат талія вам подякує

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Незвичайний салат з молодою капустою
Незвичайний салат з молодою капустою. Фото vazhnoznat.com

Весь секрет у незвичайній заправці

Ми звикли, що молода капуста в магазинах і ринку знаменує швидке наближення літа. У ній багато вітамінів, корисних речовин, та й готуємо ми з неї найрізноманітніші страви.

Разом із "Важно знать" ми приготуємо з молодої капусти корисний та смачний салат. У ньому мінімум калорій — за це ваша талія вам подякує. До того ж страва виходить дуже корисною – це смачний спосіб нагодувати дітей вітамінами. А вся справа в пікантній заправці — вона зробить салат легким та приємним.

Як приготувати салат із молодої капусти з незвичайною заправкою

Інгредієнти:

  • 700 г молодої капусти;
  • 20 г кропу;
  • півбанки зеленого горошку;
  • половина цибулини червоної цибулі;
  • пучок кропу;
  • 3 ст. л. рослинної олії;
  • 3 ст. л. лимонного соку;
  • 1 ст. л. меду;
  • 1 ч. л. солі;
  • 0,5 ч. л. коріандру;
  • мелений перець.

Спосіб приготування:

  1. Капусту миємо та дрібно її нарізаємо.
  2. Чистимо цибулю, нарізаємо її тонкими слайсами. Підготовлені овочі разом з горошком та кропом викладаємо у салатник.
  3. В окремому посудині для приготування заправки змішуємо олію, лимонний сік, мед, сіль, коріандр та мелений перець.
  4. Готову заправку відправляємо в салатник, ретельно перемішуємо і подаємо до столу.

З молодої капусти можна також приготувати найсмачніші голубці. Вийде чудово.

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