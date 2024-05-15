Мінімум підготовки — максимум задоволення: за такий салат талія вам подякує

Весь секрет у незвичайній заправці

Ми звикли, що молода капуста в магазинах і ринку знаменує швидке наближення літа. У ній багато вітамінів, корисних речовин, та й готуємо ми з неї найрізноманітніші страви.

Разом із "Важно знать" ми приготуємо з молодої капусти корисний та смачний салат. У ньому мінімум калорій — за це ваша талія вам подякує. До того ж страва виходить дуже корисною – це смачний спосіб нагодувати дітей вітамінами. А вся справа в пікантній заправці — вона зробить салат легким та приємним.

Як приготувати салат із молодої капусти з незвичайною заправкою

Інгредієнти:

700 г молодої капусти;

20 г кропу;

півбанки зеленого горошку;

половина цибулини червоної цибулі;

пучок кропу;

3 ст. л. рослинної олії;

3 ст. л. лимонного соку;

1 ст. л. меду;

1 ч. л. солі;

0,5 ч. л. коріандру;

мелений перець.

Спосіб приготування:

Капусту миємо та дрібно її нарізаємо. Чистимо цибулю, нарізаємо її тонкими слайсами. Підготовлені овочі разом з горошком та кропом викладаємо у салатник. В окремому посудині для приготування заправки змішуємо олію, лимонний сік, мед, сіль, коріандр та мелений перець. Готову заправку відправляємо в салатник, ретельно перемішуємо і подаємо до столу.

З молодої капусти можна також приготувати найсмачніші голубці. Вийде чудово.