Мінімум підготовки — максимум задоволення: за такий салат талія вам подякує
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Весь секрет у незвичайній заправці
Ми звикли, що молода капуста в магазинах і ринку знаменує швидке наближення літа. У ній багато вітамінів, корисних речовин, та й готуємо ми з неї найрізноманітніші страви.
Разом із "Важно знать" ми приготуємо з молодої капусти корисний та смачний салат. У ньому мінімум калорій — за це ваша талія вам подякує. До того ж страва виходить дуже корисною – це смачний спосіб нагодувати дітей вітамінами. А вся справа в пікантній заправці — вона зробить салат легким та приємним.
Як приготувати салат із молодої капусти з незвичайною заправкою
Інгредієнти:
- 700 г молодої капусти;
- 20 г кропу;
- півбанки зеленого горошку;
- половина цибулини червоної цибулі;
- пучок кропу;
- 3 ст. л. рослинної олії;
- 3 ст. л. лимонного соку;
- 1 ст. л. меду;
- 1 ч. л. солі;
- 0,5 ч. л. коріандру;
- мелений перець.
Спосіб приготування:
- Капусту миємо та дрібно її нарізаємо.
- Чистимо цибулю, нарізаємо її тонкими слайсами. Підготовлені овочі разом з горошком та кропом викладаємо у салатник.
- В окремому посудині для приготування заправки змішуємо олію, лимонний сік, мед, сіль, коріандр та мелений перець.
- Готову заправку відправляємо в салатник, ретельно перемішуємо і подаємо до столу.
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