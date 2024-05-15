І готувати, і їсти — одна насолода: "Ситний" салат точно всіх нагодує
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Рецепт, за який талія подякує
Багато різноманітних алатів популярні у нас цілий рік. Проте влітку особливо хочеться чогось легкого та вітамінного, але водночас ситного.
Тому разом із "Попоїсти" ділимося рецептом "Ситного" салату. Назва його говорить сама за себе — варто приготувати цей салат, і близькі наїдяться лише їм.
Як приготувати салат "Ситний" салат
Інгредієнти:
- куряче філе — 400 г;
- пекінська капуста — 200 г;
- огірок — 1 шт.;
- перець червоний солодкий — 2 шт.;
- йогурт натуральний — 200 г;
- олія оливкова — 2 ст. л.;
- помідор — 4 шт.;
- куряче яйце — 2 шт.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Куряче філе нарізаємо на шматочки масою близько 100 г, злегка відбиваємо молотком. Солимо, перчимо та обсмажуємо на сковороді-гриль з 1 ст. л. оливкової олії до готовності. Даємо охолонути та нарізаємо довгими смужками.
- Пекінську капусту рвемо на шматочки. Огірок та солодкий перець нарізами соломкою.
- Підготовлені інгредієнти відправляємо до салатника, додаємо сіль, перець до свого смаку.
- Для приготування заправки змішуємо натуральний йогурт, 1 ст. л. оливкової олії, сіль та перець, все ретельно перемішуємо і відправляємо в салатник.
- Туди ж викладаємо нарізані варені яйця і часточки помідорів. Солимо, перчимо до смаку.
Побалуйте близьких також салатом "Ситий животик". У вас вийде ситна та смачна страва.