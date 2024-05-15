І готувати, і їсти — одна насолода: "Ситний" салат точно всіх нагодує

Рецепт, за який талія подякує

Багато різноманітних алатів популярні у нас цілий рік. Проте влітку особливо хочеться чогось легкого та вітамінного, але водночас ситного.

Тому разом із "Попоїсти" ділимося рецептом "Ситного" салату. Назва його говорить сама за себе — варто приготувати цей салат, і близькі наїдяться лише їм.

Як приготувати салат "Ситний" салат

Інгредієнти:

куряче філе — 400 г;

пекінська капуста — 200 г;

огірок — 1 шт.;

перець червоний солодкий — 2 шт.;

йогурт натуральний — 200 г;

олія оливкова — 2 ст. л.;

помідор — 4 шт.;

куряче яйце — 2 шт.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Куряче філе нарізаємо на шматочки масою близько 100 г, злегка відбиваємо молотком. Солимо, перчимо та обсмажуємо на сковороді-гриль з 1 ст. л. оливкової олії до готовності. Даємо охолонути та нарізаємо довгими смужками. Пекінську капусту рвемо на шматочки. Огірок та солодкий перець нарізами соломкою. Підготовлені інгредієнти відправляємо до салатника, додаємо сіль, перець до свого смаку. Для приготування заправки змішуємо натуральний йогурт, 1 ст. л. оливкової олії, сіль та перець, все ретельно перемішуємо і відправляємо в салатник. Туди ж викладаємо нарізані варені яйця і часточки помідорів. Солимо, перчимо до смаку.

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