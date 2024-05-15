Сніданок без глютену, борошна та цукру: всього 20 хвилин — і оладки на столі

Раз-два — і смакота на столі

Хочеться нагодувати близьких здоровим та смачним сніданком? Пропонуємо рецепт повітряних, корисних оладок без глютену, молочних продуктів, борошна та цукру. Вони сподобаються всім.

Такі оладки за рецептом Shuba вийдуть повітряними та натурально солодкими завдяки стиглим бананам. До речі, їх можна подавати не лише на сніданок, а й як перекушування — близькі лише порадіють.

Як приготувати оладки з вівсянки та банана

Інгредієнти на 3 порції:

банани — 2 шт.;

яйця курячі — 2 шт.;

мигдальне молоко — 100 мл;

ванільний екстракт — 4 мл;

пластівці вівсяні — 150 г;

розпушувач — 6 г;

кориця мелена — 3 г;

сіль — 2 г;

оливкова олія — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Банани миємо, чистимо і ламаємо на шматочки. Разом з рештою інгредієнтів відправляємо в блендер і змішуємо на високій швидкості до однорідного стану від 30 секунд до 1 хвилини. Залишіть тісто в блендері, доки нагрівається сковорода. На середньому вогні розігріваємо сковороду з рослинною олією. Викладаємо невелику кількість тіста, формуючи оладки та обсмажуємо з обох боків до золотистого кольору. Усього має вийти 9 оладок.

Подаємо вівсяні оладки з кленовим сиропом, домашньою сметаною чи медом. Їх можна доповнити шматочками банана або подрібненими горіхами.