Допоможуть копійчані засоби: що робити, якщо закінчилося миюче

Навіть у магазин бігти не доведеться

Ми миємо посуд щодня, іноді навіть кілька разів. Тому без миючого засобу нам не обійтися.

Іноді бувають ситуації, коли засіб закінчується у невідповідний момент. Однак його можна легко і просто замінити, і разом з OBOZ.UA поділимося кількома хитрощами.

Чим замінити мийний засіб

Як відмінну альтернативу засобам для миття посуду можна використовувати харчову соду. Паста цього продукту видаляє навіть стійкі залишки їжі.

Необхідно просто приготувати пасту з невеликої кількості соди та води. Її слід нанести на посуд перед миттям і проблема вирішена.

З проблемою також чудово справляється мило для рук. Це доступна та ефективна альтернатива засобу для миття посуду.

Потрібно просто намочити губку чи тканину, нанести трохи мила та помити посуд. Цей метод рятує у ситуаціях, коли засоби для миття посуду не доступні чи закінчились.

Засіб для миття посуду також чудово замінює ще один засіб – лимонний сік. Необхідно просто вичавити свіжий лимонний сік на губку для посуду та помити посуд. Лимонний сік ефективно розщеплює жир, до того ж посуд пахне свіжістю та запахом лимона.

Раніше ми розповідали, чому не можна мити посуд у гостях. Виявляється, можна викликати лихо.