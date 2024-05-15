Акція в магазині — ідеальний привід для приготування цієї закуски: рецепт, після якого оближуть тарілки (фото)

Відмінний спосіб порадувати близьких

Незвичайний овочевий суп і пікантна закуска до шашлику — як ви вважаєте, що об’єднує ці дві страви? Звичайно ж, улюблені помідори у їхньому складі.

Скільки б ми не готували страви з томатів, ці овочі нас здатні здивувати. Наприклад, якщо нафарширувати їх грибами за рецептом книги "Українські народні страви", то вони закохають вас буквально з першого шматочка. Просту та смачну закуску ви легко приготуєте, швидко та із задоволенням з’їсте.

Як приготувати фаршировані помідори

Інгредієнти:

помідори — 1 кг;

свіжі гриби — 500 г;

вершкове масло — 50 г;

сіль — до свого смаку.

Для сметанного соусу:

сметана — 200 г;

часник, кріп — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Помідори ретельно миємо. Кожен зрізаємо трохи зверху і видаляємо серцевину. Для приготування начинки гриби ретельно миємо та дрібно нарізаємо. Обсмажуємо їх до готовності на розігрітій сковороді, заливаємо підготовленим сметанним соусом та ще раз підігріваємо. Підготовленою грибною начинкою заповнюємо помідори. Викладаємо їх на форму, збризкуємо розтопленим вершковим маслом і відправляємо в духовку до готовності.

Фото: Телеграф

Помідори можна нафарширувати курячим фаршем. Спробуйте, можливо, такий варіант вам теж сподобається.