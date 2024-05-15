Акція в магазині — ідеальний привід для приготування цієї закуски: рецепт, після якого оближуть тарілки (фото)
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Відмінний спосіб порадувати близьких
Незвичайний овочевий суп і пікантна закуска до шашлику — як ви вважаєте, що об’єднує ці дві страви? Звичайно ж, улюблені помідори у їхньому складі.
Скільки б ми не готували страви з томатів, ці овочі нас здатні здивувати. Наприклад, якщо нафарширувати їх грибами за рецептом книги "Українські народні страви", то вони закохають вас буквально з першого шматочка. Просту та смачну закуску ви легко приготуєте, швидко та із задоволенням з’їсте.
Як приготувати фаршировані помідори
Інгредієнти:
- помідори — 1 кг;
- свіжі гриби — 500 г;
- вершкове масло — 50 г;
- сіль — до свого смаку.
Для сметанного соусу:
- сметана — 200 г;
- часник, кріп — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Помідори ретельно миємо. Кожен зрізаємо трохи зверху і видаляємо серцевину.
- Для приготування начинки гриби ретельно миємо та дрібно нарізаємо. Обсмажуємо їх до готовності на розігрітій сковороді, заливаємо підготовленим сметанним соусом та ще раз підігріваємо.
- Підготовленою грибною начинкою заповнюємо помідори. Викладаємо їх на форму, збризкуємо розтопленим вершковим маслом і відправляємо в духовку до готовності.
Помідори можна нафарширувати курячим фаршем. Спробуйте, можливо, такий варіант вам теж сподобається.