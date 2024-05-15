Таропрогноз на 16 травня 2024: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У четвер, 16 травня 2024 року, деякі будуть схильні до імпульсивних вчинків та конфліктів, тоді як інші навпаки зможуть просунутися на шляху до своїх цілей та спробувати щось нове.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на шістнадцятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Ієрофант, Четвірка пентаклів, перевернута Королева жезлів

Перевернутий Ієрофант

У цьому положенні карта каже, що для Вас настав час спробувати щось нове — вирішити проблему нестандартним шляхом, піти гуляти іншою дорогою, змінити образ тощо, це обов’язково піде Вам на користь.

Четвірка пентаклів

Ви зможете помітно просунутися на шляху до матеріального благополуччя та стабільності, якщо ретельно продумуватимете кожен крок. Однак будьте обережні, щоб не зациклитись на матеріальному.

Перевернута Королева жезлів

Ви можете бути схильні до імпульсивних непродуманих вчинків і конфліктів, а у стосунках можуть проявитися ревнощі та марнославство. Побережіть своїх близьких, щоб не посваритися на рівному місці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця тижня за картами Таро.